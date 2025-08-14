Como resumir vídeos de YouTube sin tener que verlos

Con la cantidad de contenido que se publica en YouTube cada día, resulta difícil encontrar tiempo para ver vídeos largos solo para extraer la información importante. Para facilitar esta tarea, Google ha incorporado en su asistente virtual una función basada en Gemini, su inteligencia artificial, que permite resumir y analizar vídeos sin tener que reproducirlos completos.

Google Geminies capaz de transcribir y generar resúmenes de los vídeos de YouTube de forma gratuita y sencilla. Esta herramienta analiza el contenido y ofrece una visión general con los datos más relevantes en pocos segundos.

Como está integrado en Google Assistant, se puede usar directamente en móviles Android. Solo hay que activar el asistente, buscar el vídeo deseado y comenzar la reproducción; de inmediato aparece la opción para interactuar con el contenido.

Después, simplemente se le puede pedir algo como "resume este vídeo" o "haz una lista con los puntos clave". Gemini procesará la información y mostrará un resumen o los aspectos más destacados sin necesidad de ver todo el vídeo.