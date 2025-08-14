Google Drive: escanea varios documentos en un solo PDF y desde tu móvil

En la era digital, es cada vez menor el uso que hacemos del papel y es por ello que es importante encontrar herramientas que nos ayuden a digitalizar de una forma rápida y sencilla. Una de las apps que nos permite escanear y almacenar nuestros documentos es Google Drive. A continuación, te contamos cómo crear archivos PDF con varias hojas en cuestión de minutos.

Escanea documentos con Google Drive

A menudo solemos compartir el contenido de una hoja de papel de una forma rápida sacando una fotografía de esta. Una solución muy válida cuando se trata de una cosa puntual, pero que no lo es tanto cuando tenemos que compartir varias hojas de un documento impreso.

Escaneando documentos con Google Drive | TecnoXplora

Si no tenemos a mano un escáner, podemos usar la cámara de nuestro móvil y la nube de Google para escanear y guardar los documentos de una forma rápida y sencilla. Una de las funcionalidades que incluye la app de los de la gran G es la de escanear documentos. Al hacerlo, se mejora la visualización del mismo y se optimiza el documento para que pese menos y podamos usarlo. De la misma forma que incluso tenemos la opción de extraer el texto en editable para editarlo en otras aplicaciones de tratamiento de texto.

Para escanear un documento de varias páginas solo tenemos que seguir los siguientes pasos,

Coloca el papel sobre una mesa o superficie plana y abre Google Drive.

Pulsa sobre el icono de la cámara para activar esta funcionalidad.

para activar esta funcionalidad. Apunta el objetivo hacia el documento y ajusta lo más posible para que entre dentro del encuadre.

Elige si quieres captura manual o automática .

. Una vez hemos registrado la hoja, pulsa sobre el icono “+” para añadir otras hojas.

para añadir otras hojas. De manera que debemos pulsar el icono tras cada escaneo , hasta completar el documento.

, hasta completar el documento. Una vez, hemos capturado todas las hojas, para terminar, pulsa el botón “ hecho ”.

”. Ahora es el momento de seleccionar dónde queremos guardarlo.

Para ello elige la ruta, y debemos renombrar el archivo para encontrarlo posteriormente con más facilidad.

El documento se guardará con extensión PDF, un formato que permite consultar el contenido, pero no su edición. Aunque podemos hacer uso de herramientas de OCR (reconocimiento de caracteres) para conseguir el texto en formato editable si fuera necesario. Además, con la integración de la inteligencia artificial, podemos pedirle que nos haga un resumen del contenido de cualquier archivo PDF o de texto de Google Drive. Por lo que no solo ahorramos tiempo, escaneando y compartiendo documentos, sino también leyéndolos y analizando su contenido.

Para mejorar la calidad del archivo debemos tener en cuenta una serie de consideraciones, como elegir un fondo que contraste con el color de la hoja, para que detecte con más facilidad los límites del papel. Así como elegir un lugar con una buena iluminación. Del mismo modo que antes de guardar el documento debemos comprobar que este se ha escaneado de forma correcta. Antes de guardar, podemos cambiar el orden de las páginas escaneadas, para ello mantenemos pulsada la hoja en cuestión y la deslizamos hacia el lugar que debe ocupar.