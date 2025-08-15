Android 16: así puedes aplicar nuevos efectos de IA para tus fondos de pantalla

Android 15 no deja de sorprendernos con nuevas funcionalidades y opciones de personalización. Un sistema que pretende adaptarse a los gustos y preferencias del usuario, ofreciendo una experiencia personalizada y única. Esto es lo que pretende la nueva funcionalidad que nos ofrece, con la cual podemos explorar nuestra creatividad a la hora de crear fondos de pantalla.

Nuevos efectos para los fondos de pantalla de Android

Darle un toque personal a nuestro móvil es posible realizando unos simples ajustes. Se cuentan por millones las unidades idénticas que se producen en el mundo de un teléfono móvil. Para diferenciarlo del resto, podemos darle nuestro toque personal, cuando se trata del exterior con fundas que reflejen nuestra personalidad y estilo. Cuando se trata de la pantalla del teléfono, tenemos que hacerlo a través de fondos de pantalla personalizados, los cuales podemos aplicar tanto a la pantalla de bloqueo como en general a la pantalla de inicio.

Desde hace años ha sido posible usar cualquiera de los fondos que nos propone el fabricante y optar por usar nuestras propias imágenes. Ahora además tenemos la opción de aplicar efectos con los que darles un aspecto diferente y exclusivo a nuestros fondos de pantalla.

Algo tan sencillo, como mantener pulsado sobre un espacio libre de la pantalla principal de nuestro móvil hasta que aparezca menú.

principal de nuestro móvil hasta que aparezca menú. Aquí es cuando debemos elegir, elegir la opción de fondos de pantalla .

. Tal y como hacemos habitualmente, elegimos la imagen que queremos como fondo de pantalla, ya sea de inicio o de bloqueo.

Una vez tenemos seleccionado el fondo en cuestión, en la parte inferior de la miniatura encontramos el botón “efecto”

en cuestión, en la parte inferior de la miniatura encontramos el botón Pulsando sobre este podemos editar una copia de la imagen.

de la imagen. En la nueva pantalla a la que accedemos encontramos un editor con una serie de efectos sencillos que podemos aplicar sobre la imagen elegida.

que podemos aplicar sobre la imagen elegida. Desde elegir una forma para crear una viñeta alrededor de la imagen.

alrededor de la imagen. Cambiar el color y la intensidad .

. En la parte inferior, nos ofrece otras opciones de personalización, como es la de clima.

Si elegimos esta opción, podemos añadir elementos relacionados con el clima, ya sean nubes, sol, lluvia o nieve , para darle un toque estacional a la imagen.

, para darle un toque estacional a la imagen. Por último, tenemos “cine”, en este apartado encontramos diferentes ajustes para darle un toque cinematográfico, con efecto película para tus fondos preferidos.

Son muchas las posibilidades que nos ofrece el nuevo menú de fondos de pantalla, sobre todo con la integración de la inteligencia artificial, con la que podemos crear imágenes exclusivas a través de nuestras preferencias Las cuales solo tenemos que transmitirles de forma concisa y concreta al asistente para que cree a medida la imagen perfecta. De esta forma, no solo conseguimos fondos de pantalla de nuestro agrado en los que reflejamos nuestra personalidad, gustos y preferencias. Si no que además conseguimos diferenciarnos del resto de usuarios.