Recordatorios persistentes de WhatsApp, ¿cuándo aparecerán en tu móvil?

Estos días estamos conociendo muchas informaciones acerca de qué va a pasar cuando se actualicen las condiciones de uso de WhatsApp el 15 de mayo y no las hayamos aceptado aún. Desde un principio sabíamos que iba a existir un recorte en las funcionalidades de la app para los usuarios que no las aceptaran. Pero en los últimos días WhatsApp ha insistido en que no habrá eliminación de cuentas ni limitación de acceso a las funciones de WhatsApp para aquellos usuarios que no hayan aceptado las condiciones. Ahora bien, la app de mensajería ha introducido en su lenguaje un tipo de notificaciones que nos van a acompañar si no aceptamos las condiciones. Se trata de los “recordatorios persistentes” que llegarán a nuestros móviles semanas más tardes.

Tarde o temprano tendremos que aceptar

Aunque WhatsApp ha dicho la verdad al asegurar que no se van a perder funcionalidades o cuentas de WhatsApp por no aceptar las condiciones el 15 de mayo, sí que estas van a llegar semanas después. La propia página de soporte de la app de mensajería nos recuerda lo siguiente sobre lo que ocurrirá cuando pase el 15 de mayo:

“Seguimos recordándoles a aquellas personas que todavía no tuvieron la oportunidad de hacerlo para que la revisen y acepten los cambios. Después de varias semanas, el recordatorio pasará a ser persistente”

Los mensajes persistentes de WhatsApp | WhatsApp

Y esa es la clave, WhatsApp no tomará medidas contra nuestra cuenta justo el 15 de mayo o en días posteriores, pero sí que lo hará en las siguientes semanas. Será entonces cuando aparezcan esos mensajes persistentes. Y sí, cuando veamos estos mensajes y sigamos sin aceptar las condiciones, podremos esperar lo peor, porque la app de mensajería detalla en su página de soporte que a partir de ese momento, cuando aparezcan estos mensajes “tendrás acceso limitado a las funciones de WhatsApp hasta que aceptes las actualizaciones” Y por tanto a partir de entonces, podría suceder lo siguiente en nuestra cuenta.

No podremos acceder a nuestra lista de chats, pero podremos responder llamadas y videollamadas. Si tenemos activadas las notificaciones, podremos tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas. Después de unas pocas semanas de funcionalidad limitada, no podremos recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono.

Por tanto lo que nos está diciendo WhatsApp es que la pérdida de funciones será paulatina, y no llegará de golpe. Y como recuerdan desde la app de Facebook, esto no les sucederá a todos los usuarios al mismo tiempo. Así que estos mensajes persistentes vendrán a ser una manera de avisarnos de que a partir de ese momento sí que habrá problemas para nuestra cuenta, y que las limitaciones y restricciones podrán ir llegando poco a poco. Así que WhatsApp nos va a dar una de cal y otra de arena, por un lado el día 15 de mayo no empezarán las restricciones, pero si no aceptamos el juego de la app, en cuestión de semanas notaremos la pérdida de funcionalidades.