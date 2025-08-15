Ahora Mensajes de Google detecta fotos explícitas y las difumina si es necesario

Aunque Android suele superar a iOS ofreciendo funciones que no llegan a la plataforma de Apple hasta años más tarde, lo cierto es que a veces pasa justo al revés. Y en este caso lo vemos en Mensajes de Google.

Hablamos de los mensajes que recibes en tu móvil Android, los típicos SMS, y que son gestionados por esta app de Google. Pues que sepas que Google ha incorporado una nueva función en su app Mensajes que detecta automáticamente imágenes de contenido sexualmente explícito y las muestra difuminadas por defecto.

Google te protegerá de las fotos explícitas, si quieres

Y, como decíamos, hay veces en las que Google va un poco por detrás de su gran rival. Teniendo en cuenta que esta opción está disponible en iOS desde hace un par de años, lo cierto es que hay que alabar el trabajo de Apple en este aspecto.

Volviendo a la nueva función que llega a Mensajes de Google para Android, el objetivo es proteger a los usuarios, especialmente a menores, de recibir imágenes no deseadas o potencialmente dañinas.

Mensajes de Google | freestocks-mw6Onwg4frY-unsplash

Como no podía ser de otra manera, esta nueva función utiliza IA en el propio dispositivo, por lo que la detección se realiza sin enviar la imagen a los servidores de Google. Así se mantiene la privacidad por ambas partes. uando el sistema identifica una foto como explícita, aparece en la conversación con un desenfoque y un aviso que permite al usuario decidir si quiere verla o no.

Ten en cuenta que, como podrás imaginar la función no es infalible y podría dejar pasar alguna imagen inapropiada o, al contrario, difuminar contenido que no lo sea. Aun así, ahora Android cuenta con una capa extra de seguridad que puede marcar la diferencia en la experiencia de mensajería, especialmente en teléfono de menores.

Sin duda, una herramienta que puede ayudar a evitar el impacto visual inmediato de contenido sensible, sobre todo en chats con desconocidos o en conversaciones de spam.

Cómo desactivar esta función en Mensajes de Google

En el caso de que no tengas problema alguno con este tipo de contenido, ten en cuenta que por defecto, la opción viene activada, pero se puede desactivar de forma muy sencilla si sigues estos pasos. Si todavía no tienes la opción, ten en cuenta que se está haciendo un despliegue escalonado, y podría actualizarse en uno días.