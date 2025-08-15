Cómo programar una llamada por WhatsApp paso a paso

WhatsApp es el gran referente a la hora de comunicarnos con los nuestros a través de un servicio de mensajería instantánea. Y lo cierto es que no le faltan méritos a la app de Meta. Más con las constantes actualizaciones que recibe para mejorar su usabilidad.

Por ejemplo, sabemos que muy pronto podrás chatear con otros usuarios que no usen la app. Y ahora el equipo detrás del desarrollo de la plataforma ha anunciado la llegada de una nueva herramienta que nos permitirá programar llamadas en WhatsApp.

Llega la función programar llamadas a WhatsApp

Como ha explicado la compañía en un comunicado de prensa, esta función va a ser perfecta a la hora de planificar llamadas por WhatsApp. Y es una herramienta que va a ser de lo más útil.

programar llamadas en WhatsApp | WhatsApp

Por ejemplo, igual quieres hacer una llamada con familiares o amigos. Pues con la opción para programar llamadas en WhatsApp podrás organizarlo todo mejor.

Ten en cuenta que es una herramienta muy completa, ya que también puedes ver y gestionar todas tus llamadas programadas en la pestaña Llamadas, junto con una lista de participantes y los enlaces para añadir a tu calendario personal o compartir con otras personas.

Además, todos los participantes recibirán una notificación cuando una llamada esté por empezar. Así nadie se olvidará de participar. Y ojo, que los enlaces de llamada también tienen una mejora. Si eres quien crea el enlace, recibirás notificaciones cuando alguien se una.

Lo mejor de todo es que ahora WhatsApp será más dinámico a la hora de hacer llamadas grupales. Por ejemplo, han añadido una función para que puedas también levantar la mano si quieres hablar, o enviar una reacción para participar sin interrumpir.

Cómo programar una llamada en WhatsApp

Como podrás imaginar, es una función que no reviste mayor misterio. Así que, si quieres programar una llamada o videollamada por WhatsApp, solo has de seguir estos pasos.

Abre WhatsApp en tu dispositivo

Vete a la pestaña Llamadas

Pulsa en el botón +

Selecciona la opción programar llamada y rellena los campos

En la siguiente ventana que aparece, selecciona a los contactos que quieres que participen.

Por último, pulsa en enviar

Como habrás visto, los pasos son muy sencillos, por lo que no dudes en aprovechar esta nueva función de WhatsApp y programa llamadas y videollamadas de forma cómoda.