Las palabras que delatan a los mentirosos cuando escriben por WhatsApp

Es verdad que la aplicación de WhatsApp tiene una infinidad de beneficios para los usuarios. Desde estar en contacto permanente con nuestros familiares más cercanos, hasta poder expresar todo lo que sentimos a través de los emojis o ahorrarnos el dinero que cuesta realizar una llamada sustituyéndola por un mensaje de texto.

Sin embargo, la comunicación online también permite que otros nos mientan más de lo que lo harían en persona. Según un estudio, puede haber pistas en la comunicación por WhatsApp que delaten a los mentirosos y que se perciba a quienes no están siendo del todo sinceros.

Cómo saber si no están mintiendo por WhatsApp

Lo primero que hay que analizar es el tiempo que tarda el receptor en contestar a los mensajes que le hemos enviado. Hay que tener en cuenta que para contar una mentira hay que prepararla bien, y por eso tardan más de la media en responder de vuelta. Suelen mandar mensajes más largos de lo habitual, como para justificarse y que parezca más creíble lo que están diciendo.

Usan a menudo palabras como "probablemente", "quizás", "es posible", y dejan así un cierto margen de ambigüedad en su respuesta a la vez que son evasivos mientras no dan la información exacta que se les está pidiendo. Además, usan más que los demás los pronombres en primera persona, lo que es otra forma de justificarse recurriendo siempre a que están dando su opinión.

Estas son solo algunas de las señales para comprobar si el mensaje que te han enviado no es cierto y que te están tratando de engañar. También es importante recordar que estos métodos no son infalibles, ya que cuando hablamos a través de WhatsApp en vez de cara a cara, se pierden muchos de los matices que nos ayudarían a saber con más seguridad si alguien no está siendo sincero con nosotros.

