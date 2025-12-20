Guía para crear filtros y avatares personalizados para tu videollamada de Amigo Invisible

Uno de los juegos más populares en la Navidad es el amigo invisible, pero no siempre estamos cerca de nuestros seres queridos, y es por ello que se hace necesario, hacer uso de la tecnología para revelar quién es el afortunado. A continuación, te contamos cómo darles un toque más personal a tus videollamadas.

Dales un toque divertido a tus videollamadas

La revelación del amigo invisible puede ser unos de los momentos más esperados para algunos usuarios, después del sorteo y elegir el regalo perfecto llega el momento de revelar quién es el afortunado. Algo que a veces por las circunstancias de la vida se tiene que hacer de forma online. Para mantener la atmósfera misteriosa, divertida y festiva podemos hacer uso de los filtros y avatares. Una celebración que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, y a la que podemos darle un toque personal, independientemente de la plataforma que usemos.

Un evento que empieza el mismo momento en el que se hace el sorteo, en el cual de forma secreta cada uno de los participantes, tiene que ocuparse de comprar un regalo, que se entregará el día de la revelación. Si no queremos desvelar nuestra identidad y optimismo por seguir ocultándose, una de las alternativas es la creación de Avatares. Muchas de las aplicaciones permiten crear estas imágenes virtuales, uno de los ejemplos lo encontramos en Meta Avatares para crear nuestros propios personajes e incluso usar los integrados dentro de las herramientas.

Otra opción es la de usar filtro de realidad aumentada, dejando en todo momento nuestro rostro visible pero con un toque festivo. Algo que podemos hacer sobre todo en Snapchat, donde podemos crear filtros basados en imágenes o en texto que podemos compartir con el resto de los integrantes del grupo. Producir un filtro en Snapchat para la ocasión es de lo más sencillo, y solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Lo primero es definir la temática, y a partir de este momento, buscar y generar los elementos gráficos.

Para lo que podemos hacer uso de aplicaciones gratuitas como Canva . Para exportar los elementos como imágenes PNG con fondo transparente.

. Para exportar los elementos como imágenes PNG con fondo transparente. Usa la herramienta “head Mounted objects” en lens studio. Para ello usa los PNG que hemos generado, adaptando el tamaño y posición de los mismos.

en lens studio. Para ello usa los que hemos generado, adaptando el tamaño y posición de los mismos. Añade texto, Por ejemplo, “mi amigo invisible es…”, “Este regalo es para…”

Una vez tenemos el diseño, es el momento de compartir el filtro. Para ello, Snap Chat genera un código QR o un enlace que puede enviar a los participantes.

Con todo preparado, llega el momento más esperado de la velada, el de la revelación, en el que todos los invitados a la llamada puede activar sus filtros y avatares. Usando el filtro diseñado para la revelación, la persona que recibe el regalo, poniendo así en foco de atención en miniatura. Con lo que conseguimos que nuestro evento tenga un toque más festivo, más allá de una simple reunión, siendo sí del todo memorable.