EL LECTOR Y EDITOR DE PDF DE ADOBE
Cómo sacar el máximo partido a la integración de Acrobat en ChatGPT
Todo esto es lo que podrás hacer con la nueva integración de Adobe Acrobat en la IA de OpenAI.
Publicidad
Los archivos PDF se han convertido por derecho propio en uno de los formatos más utilizados para compartir documentos. Un formato cuya edición a menudo requería de software específico, por lo que alterar su contenido no es una tarea fácil. Lo que para unos es una ventaja para otros usuarios podría ser un inconveniente. Algo que cambia de forma radical con la integración de Adobe Acrobat en el modelo de inteligencia conversacional Chat GPT. Permitiendo la edición y manipulación de estos archivos sin la necesidad de navegar por menús ni apretar botones. Estas son algunas de las funcionalidades que nos ofrece.
Edita y organiza sin necesidad de abrir ni siquiera el archivo
Hasta ahora editar y manipular un archivo PDF era cosa de profesionales, algo que podíamos hacer con la versión Pro de Adobe Acrobat, la cual permitía a través de sus menús seleccionar lo que queríamos hacer. Algo que va a cambiar a partir de ahora. Ya que el modelo de inteligencia artificial de Chat GPT ha integrado la conocida herramienta entre su funcionalidad, permitiendo a través de comando de texto o voz la realización de tareas sencillas.
Para ellos solo tienes que pedirle lo que necesitas, desde combinar, varios archivos PDF en uno solo y dividir archivos extensos en varios apéndices. Incluso que ordene la información dentro de nuestro archivo si la información queda fuera de lugar. Además de esto, tenemos la opción de convertir el contenido de nuestros archivos a otros formatos, dependiendo de nuestras necesidades, ya sea en imágenes o en documentos de texto que podemos abrir en otras aplicaciones. Con comandos tan simples como reordenar las páginas del PDF o exportar al formato más adecuado en cada momento.
Un problema al que se enfrentan a menudo los usuarios que trabajan regularmente este tipo de archivos, es su tamaño. La limitación de los servicios de correo para enviar documentos pesados o economizar el espacio de almacenamiento hacen que sea imprescindible reducir el tamaño, sin perder calidad, algo que también podemos hacer con la ayuda de Chat GPT y Acrobat.
Quizás una de las características más destacables es la gestión del contenido de los archivos, más allá de su estructura. La herramienta más potente de la que dispones ChatGPT es la del OCR o reconocimiento óptico de caracteres. A través de la cual podemos convertir en texto editable cualquier texto que aparezca en los archivos. Ya sea en archivos manuscritos o escaneados, de manera que podamos seleccionarlo, copiarlo o cortarlo para llevarlo a otras aplicaciones.
Gracias a estos, conseguiremos no solo ahorrar tiempo, sino llevar a cabo una gestión mucho más rápida a la vez que exhaustiva de la información. Centrándonos solo en la toma de decisiones. Cambiando la forma en la que trabajamos con todo tipo de documentos digitales, al mismo tiempo que pone al alcance de cualquier usuario esta potente herramienta, hasta ahora reservada para profesionales.
Publicidad