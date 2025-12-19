Con esta rutina tu hogar te recibirá con villancicos e iluminación navideña al llegar a casa

La Navidad es una época mágica en la que allá donde mires te encuentras con el espíritu navideño. Algo que también puedes conseguir en tu hogar, programando una rutina con la que crear el ambiente navideño perfecto cuando llegues a casa. Te contamos cómo.

Crea una rutina navideña que te dé la bienvenida cuando llegues a casa

Encender las luces del árbol y que suenen nuestras canciones navideñas preferidas cuando llegamos a casa tras un largo día de trabajo es posible. Para ello solo tenemos que disponer de un par de gadgets y un altavoz inteligente como el Echo Dot Max o el Echo Studio. Ambos dispositivos cuentan entre sus características con un sistema de detección de presencia, a través del cual podemos activar nuestra rutina. Estos son los pasos que debe seguir para ser recibido como te mereces en estas fechas tan señaladas.

Creando una rutina navideña | TecnoXplora

Comenzaremos por abrir la app de Alexa en nuestro teléfono móvil

En el menú de la parte inferior, seleccione el icono de las líneas.

Entre las opciones seleccionamos “ rutinas ”

” En la esquina superior derecha pulsa sobre el signo “+”

Tras ponerle un nombre a la rutina, como por ejemplo “ya es navidad”

Pulsa sobre la opción “añadir evento” en el apartado cuando

en el apartado cuando Como activador, usaremos la opción “hogar digital”

En la lista de dispositivos, seleccionamos Cualquier dispositivo compatible con la función “presencia”

Selecciona “se han detectado personas”

Si no quieres que esta rutina se active a cualquier hora del día cuando llegamos podemos limitar el tiempo pulsando sobre “cualquier momento” para cambiar los parámetros.

para cambiar los parámetros. De manera que podemos establecer los períodos durante los cuales se mantendrá activa.

A continuación, añadimos las acciones, pulsando sobre “añadir acciones”

Aquí el abanico de opciones es infinito, podemos elegir cualquier acción del “hogar digital”

Seleccionando enchufes inteligentes, bombillas o cualquier dispositivo compatible.

Una vez hemos añadido el encendido de luces o de enchufes inteligentes, podemos añadir nuestros temas preferidos.

Pulsa de nuevo, añadir y esta vez selecciona, música y pódcast

Busca el artista a la canción que quieras añadir. Añade una lista de canciones

Pueden añadir un temporizador del tiempo que durará la reproducción.

del tiempo que durará la reproducción. Establece el tiempo durante el que está activa y añade eventos para apagar las luces, ya sea a una hora o momento concreto.

Una vez configurada correctamente, guárdala.

Puedes hacer una prueba para comprobar que funciona correctamente o cambiar lo que no te guste.

Una vez completada, llegado el momento, cuando el altavoz detecte nuestra presencia, ejecutará la rutina. Dando un toque de lo más navideño y festivo a nuestro hogar. También puedes interrumpir la rutina en cualquier momento usando el comando “Alexa, para”. Debemos recordar que las rutinas con unas sencillas programaciones que podemos ajustar a nuestras necesidades a través de las cuales podemos pedir a Alexa y cualquier gadget compatible que de forma programada ejecute una serie de acciones. Incluso podemos configurar comandos personalizados para activarlas en cualquier momento.