Así de sencillo es crear códigos QR desde Canva

El uso de Código QR, se ha normalizado en nuestro día a día, a través de estos, podemos compartir o tener acceso a un amplio contenido e informaciones de una forma instantánea y sencilla. Lo que lo convierte en una herramienta con la que se facilita la interacción rápida y directa en la que se incluyen servicios o información de lo más variada, sin necesidad de escribir una dirección de forma manual. A continuación, te contamos cómo podemos crear estos códigos con Canva.

Crea Códigos QR con la ayuda de Canva

La aplicación se ha hecho muy popular entre los usuarios que no tienen grandes conocimientos técnicos ni de los programas de edición y diseño profesionales. Esta destaca por la facilidad de acceso por parte de cualquier perfil de usuario. Y además de ofrecernos la opción de iniciarnos en la elaboración de creatividades, también podemos generar estos códigos de una forma sencilla.

Generando Códigos QR con cava | Cava

De forma paralela a la expansión de los Qr, se han desarrollado otras herramientas, entre ellas el creador de códigos QR que ofrece Canva. A través del cual podremos convertir cualquier página web, enlace o contenido en un práctico código, que podremos escanear y que podemos insertar en cualquiera de nuestros diseños. Acceder a este y usarlo es de lo más sencillo, tan solo tenemos que abrir una nueva ventana en el navegador de Internet y escribir, “canva QR”. Lo que nos ofrecerá una serie de resultados. Pincha en el enlace y así accederemos directamente en el creador de códigos QR incluido en la web de Canva.

Para completar nuestro objetivo solo tenemos que completar unos sencillos pasos:

Comenzamos pulsando en el generador de códigos, donde debemos seleccionar, “usar en un diseño nuevo”

Selecciona el tamaño al que quieres que aparezca.

al que quieres que aparezca. Una vez hemos elegido este, pega o escribe la dirección web a la que queremos que se asocie.

a la que queremos que se asocie. De forma inmediata, Canva genera el código , y ya está listo para colocarlo en cualquier creación visual, ya sea un cartel, una tarjeta o un folleto.

, y ya está listo para colocarlo en cualquier creación visual, ya sea un cartel, una tarjeta o un folleto. Para darle un aspecto más personalizado, tenemos la opción de jugar tanto con el color, como la ubicación, así como asignarle efectos de presentación del mismo.

del mismo. Antes de finalizar el proceso, tenemos la opción de escanear con nuestro móvil el nuevo QR para asegurarnos que funciona correctamente.

para asegurarnos que funciona correctamente. Gracias a esta integración, canva no solo permite diseñar con estilo, sino que permite una comunicación mucho más ágil y moderna, con lo que podemos acercar la creatividad a nuevas formas de interacción.

Una integración que no solo nos ofrece una alternativa práctica, sino que añade un valor a cualquier pieza creativa visual que desarrollemos. Creando experiencias inmersivas y conectando, al mismo tiempo, el aspecto físico de las creatividades con la presencia digital. Consiguiendo así una sinergia entre el diseño y la funcionalidad, siendo la solución integral con una comunicación ágil, moderna y efectiva acorde con la era digital en la que vivimos.