Abre los regalos de Navidad de forma diferente: graba un unboxing como un Pro

El amigo invisible es una celebración que además de compartir un buen rato con familiares y amigos, nos ayuda a hacer regalos sin arruinarnos. A través de un sorteo secreto, los participantes tienen que hacer un regalo a uno de los participantes, sin que este sospeche de quién es, para más tarde revelarlo todo en una ceremonia en la que nos juntamos para compartirlo.

No te quedes fuera de la ceremonia de revelación

Reunirnos para la entrega es algo que no siempre es posible, ya sea por problemas de agenda, porque nos encontramos lejos o nos surge un imprevisto. Por lo que las personas que nos regala, no podrá ver cuál es nuestra reacción a su presente. Algo que no debe preocuparnos, ya que siempre podemos grabar un video para compartir con el resto de participantes.

Editando video con Kinemaster | Kinemaster

Es muy sencillo, puesto que todos nosotros disponemos de un teléfono móvil con cámara con el que grabar el momento. Para ello no es necesario, ni siquiera, usar app profesional de edición de video. Podemos hacerlo incluso con las herramientas nativas de nuestro teléfono móvil. Si no sabes por dónde empezar aquí te dejamos algunos consejos.

Lo primero es preparar el área de grabación . Busca un lugar en el que tengas buena luz natural, con un fondo limpio y neutro , centrando la atención en el presente.

. Busca un lugar en el que tengas buena luz natural, con un , centrando la atención en el presente. Graba pequeñas tomas de los diferentes momentos, en vez de tratar de hacerlo en una sola toma. Es recomendable hacerlo con clips cortos y dinámicos.

de los diferentes momentos, en vez de tratar de hacerlo en una sola toma. Es recomendable hacerlo con clips cortos y dinámicos. Graba con el móvil en posición horizontal .

. Con todos nuestros clips preparados, utiliza las herramientas de la galería de fotos, como Google Fotos , para unir los diferentes clips.

, para unir los diferentes clips. Ordena los clips , siguiendo la narrativa del momento.

, siguiendo la narrativa del momento. Si el video resulta algo lento, puedes optar por usar un efecto de cámara rápida, muy popular en los videos de las redes sociales.

muy popular en los videos de las redes sociales. Nuestro objetivo es ver un video no demasiado largo y ameno de ver.

Para ambientar el video incluye una canción festiva o instrumental, así como intenta sincronizar el video para que el momento más importante, el de la revelación, coincida con el momento álgido de la música o un cambio de ritmo. Del mismo modo, podemos incluir texto y transiciones, como un mensaje de agradecimiento, o incluso incluir subtítulos divertidos o mensajes clave. Terminando el video con un mensaje de agradecimiento. Añade cortinillas o transiciones sencillas, que no distraigan entre los clips. Evitando transiciones largas y complejas con las que pierdas la atención del público.

Añadir otros elementos visuales como emojis o memes, darán un toque personal y visual, con lo que además podemos evitar hablar en el video si él algo que nos incomoda o preferimos no hacerlo. Por último, solo queda exportar el resultado final en la máxima calidad posible y compartirlo bien a través del chat del grupo, o enviarlos por mail a los participantes. Algo con lo que tienes garantizado el éxito e incluso tu amigo invisible se verá doblemente reconocido.