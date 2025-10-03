Quita el fondo de cualquier foto en segundos sin instalar apps

Los avances en la edición y retoque de imágenes han sido muchos en los últimos años. Ya no es necesario contar con conocimientos en este campo, ni tener acceso a herramientas profesionales para cambiar el fondo de una imagen. Es algo que podemos hacer de una forma muy sencilla, incluso sin instalar nada en nuestros dispositivos.

Cambia el fondo de tus imágenes de una forma rápida y sencilla con Pixelcut

No es cosa de ciencia ficción querer cambiar el fondo de una foto en cuestión de segundo y como por arte de magia. Desde una playa al atardecer, una calle de otro país o un entorno paradisiaco, entre otras, cualquier lugar que soñaste. Algo que podemos hacer con plataformas como Pixel Cut, una innovadora herramienta la cual está disponible a través de su web o aplicación móvil, la cual hace uso de la inteligencia artificial para la transformación de fotografía digital, especializada en modificar o generar fondos para nuestras imágenes.

Así es PixelCut | TecnoXplora

La inteligencia artificial detecta el sujeto u objeto protagonista en la imagen, de tal forma que podemos eliminar el fondo por completo en un solo clic, dejando solo los elementos que queremos destacar. Después decidimos el tipo de fondo que queremos añadir, donde podemos elegir entre decenas de estilos prediseñados o a través de un prompt en el que escribiremos la descripción, de forma detallada y concisa, del fondo que imaginas.

Como ejemplo, podemos pedirle que añada como fondo de nuestra imagen una calle cualquiera de Nueva York, a partir de este momento la inteligencia artificial de la herramienta fabricará el escenario perfecto que se ajuste a nuestra imagen. Generando una visión totalmente nueva y realista en la que se integrarán a la perfección los sujetos o sujetos, como si la foto realmente hubiera sido tomada en ese preciso lugar. También nos ofrece la posibilidad de obtener diferentes resultados entre los que podemos elegir cuál es el que más nos gusta.

Nos enfrentamos a una interfaz de lo más intuitiva, lo que nos proporciona una excelente experiencia de usuario. Una plataforma que podemos usar desde cualquier dispositivo, ya que cuenta con una app móvil, donde el proceso de creación es igual de sencillo que la herramienta web. Aunque la mayoría de las funciones básicas son gratuitas, pero para aquellos usuarios que necesiten una mayor capacidad o resultados aún más avanzados, existen otras opciones premium bajo suscripción.

Con PixelCut la edición de fotos y crear fondos personalizados, se simplifica el proceso de creación, el cual resulta de lo más laborioso, lo que permite al usuario dar rienda suelta a su creatividad, transportando nuestras imágenes a cualquier escenario imaginable. Con lo que conseguimos un ahorro considerable de tiempo, al mismo tiempo que se obtienen resultados de alta calidad para los proyectos, negocios on line o redes sociales, sorprendiendo al resto de usuarios que tengan acceso a nuestras publicaciones.