Optimiza la carga inalámbrica de tu móvil Oppo para que sea más silenciosa por la noche

Aunque podemos pensar lo contrario, algunos móviles producen ruido al cargar, sobre todo los que cuentan con carga rápida. Un ruido que, aunque no es elevado, puede llevar a resultar molesto, sobre todo si estamos intentando conciliar el sueño.

Reduce el ruido de carga

Durante el día en nuestras tareas cotidianas estamos rodeados de ruido y no nos percatamos de ello. Esto sobre todo se advierte cuando estamos en silencio como sucede en la noche. Algo que ya han notado aquellos usuarios que cargan el móvil junto a sus camas mientras duermen.

Carga inalámbrica Oppo | TecnoXplora

Cada vez es más habitual la carga inalámbrica en los móviles, esta permite, como su nombre indica, recargar la batería de nuestros dispositivos sin necesidad de enchufarlos a la corriente. Para ello, solo tenemos que colocarlos sobre una base de carga. Esta tecnología produce una especie de zumbido que se camufla durante el día con los ruidos usuales, pero que se hace más patente cuando estamos en silencio.

Cuando ponemos a cargar nuestros móviles de forma inalámbrica se produce un zumbido como consecuencia de las vibraciones de los componentes internos del cargador. Esto sucede especialmente en los cargadores rápidos, donde sus bobinas y condensadores vibran como consecuencia de la alta frecuencia de la corriente. Este zumbido es conocido como coil whine, y podemos evitarlo con ajustes con este. No todos los móviles cuentan este sistema de carga, del mismo modo que tampoco cuentan con este ajuste que el fabricante chino Oppo ha incluido entre las características de sus móviles compatibles con esta tecnología.

Se trata de un ajuste que permite reducir el ruido que se produce durante la carga, para ello debemos acceder a los ajustes de carga de nuestro teléfono. Para ello, la forma más rápida es usar la herramienta de búsqueda en los ajustes del teléfono.

Una vez hemos localizado la opción “ajustes de carga”

En la lista de resultados pulsa sobre esta para acceder a las diferentes opciones

Donde encontramos el apartado “carga inalámbrica”

Aquí además se activa la “carga silenciosa” , con lo que se consigue reducir el ruido haciendo que el cargador inalámbrico funciones a baja potencia.

, con lo que se consigue reducir el ruido haciendo que el cargador inalámbrico funciones a baja potencia. Podemos elegir cuando queremos que se active, podemos elegir ente que esté siempre activado, por la noche y de forma personalizada.

Si elegimos la opción por la noche, el dispositivo analiza y aprende cuáles son nuestros hábitos de sueño y adapta el funcionamiento de forma automática a estos. De manera que lo activa mientras que estamos durmiendo.

Otra forma de evitar este molesto sonido es alejar el cargador de nuestra área de descanso, así como reducir la velocidad de carga eligiendo un cargador con menor potencia. Para evitar el ruido en exceso también debemos comprobar que el cargador se encuentre en las mejores condiciones, revisando que la base de carga esté limpia y en buen estado. A la hora de hacernos con un cargador inalámbrico ten en cuenta que tengan reducción de ruido entre sus características técnicas.