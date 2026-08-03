Cómo usar la nueva app de Siri AI en MacOS Golden Gate

Ya queda menos para el lanzamiento de la versión estable de la última versión de sistema operativo de Apple. Mientras tanto, podemos comprobar las novedades con la segunda de las betas de Golden Gate. En esta encontramos un renovado asistente con el que cambia la forma de interacción con este. A continuación te contamos como probar antes que nadie SIRI IA.

Prueba la nueva app de Siri con Apple intelligence

En esta nueva versión Siri ha dejado de ser una pequeña burbuja en el escritorio. La integración de la inteligencia artificial nos permite mantener abierto el asistente como el resto de app abiertas en tu Mac de manera independiente en su propia ventana. De manera que nos permite guardar el historial de conversaciones e incluso arrastrar archivos directamente a su interfaz, agilizando los flujos de trabajo. Así es como podrás sacarle el máximo partido.

Cambiando el idioma al sistema | TecnoXplora

Ahora es mucho más sencillo acceder a esta potente herramienta, de manera que se integra de forma natural a nuestras rutinas. ha cambiado la forma en la que interactuamos con Siri hasta ahora, de manera que la forma de hacerlo será con el resto de aplicaciones. De manera que podemos iniciar la aplicación desde el dock como cualquier otro programa. También puedes usar atajos de teclado o usar el Launchpad o Spotlight pulsando Comando y la barra espaciadora, escribiendo su nombre para abrirla al instante. En los teclado modernos podemos encontrar una tecla dedicada a esta tarea y solo tenemos que pulsarla.

Una nueva funcionalidad que por el momento no estará activa en en español, en el caso de los teléfonos móviles, por problemas burocráticos ya que no se ajusta a la legislación europea. Aunque sí podremos probar sus novedades desde sus ordenadores.

Por el momento esta función sólo está disponible en Estados Unidos, pero MacOS Golden Gate, tienen la opción de unirse a la prueba de Siri. Estos son los pasos que debes dar si quieres ser de los primeros en comprobar cómo ha cambiado el asistente de Apple.

Para ello es necesario haber descargado y actualizado la versión Beta de MacOs en nuestro ordenador. Una vez instalada tendremos que realizar los siguientes ajustes.

Accediendo a la beta de Siri AI | TecnoXplora

Lo primero es cambiar el idioma del sistema , ya que por el momento solo está disponible en i nglés US.

, ya que por el momento solo está disponible en i Para ello, entra en los ajustes del sistema.

En el menú de la izquierda, selecciona “ general ”, en esta apartado encontramos “idioma y región”.

”, en esta apartado encontramos Donde debemos seleccionar Inglés (US ) como idioma principal.

) como idioma principal. Para que se apliquen los cambios, debemos reiniciar .

. Hecho este ajuste es el momento de configurar el idioma para el asistente.

Del mismo modo, desde el mismo menú de la izquierda selecciona “ Siri ”

” Donde igual que hicimos anteriormente en idioma selecciona “inglés (US)”

Al hacerlo vemos como en la parte superior de la pantalla nos aparece la una nueva opción desde la cual podremos unirnos a la lista de espera de Apple Intelligence. Este trámite puede tardar un tiempo en activarse. En el momento en que esté disponible recibiremos la notificación.

Una vez nos unimos a la beta del nuevo Siri, vemos como el icono en el dock ha cambiado, y al pulsar sobre este, en vez de la burbuja que aparecía hasta ahora, tenemos acceso a la ventana de chat. Donde podemos iniciar la conversación con el asistente. Además permite arrastrar archivos como documentos y fotos para que los analice. aunque por el momento no está a pleno rendimiento, pero se espera que pronto alcance todo su potencial.