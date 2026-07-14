El nuevo Siri Ai ya está aquí y llega de la mano de la beta pública de iOS 27

Cada vez está más cerca y es más real, hablamos de la nueva generación del asistente de voz de Apple, el nuevo Siri basado en inteligencia artificial generativa. Recordemos que Apple prometió a sus seguidores, hace ya dos años, en el WWDC de 2024, que Apple Intelligence y el nuevo Siri estarían listos para el mes de septiembre de ese año. Y no fue así finalmente. Ya que a día de hoy sigue sin estar presente en la mayoría de iPhone. Y decimos mayoría porque al menos hoy ya hay algunos teléfonos de Apple que disfrutan del nuevo Siri AI basado en Gemini.

Por fin es una realidad

Una vez más, en el pasado WWDC del mes de junio, Apple volvía a presentar, esta vez, Siri Ai ,que es la versión del asistente basada en Gemini, y que por tanto se vale de su núcleo para ofrecernos una experiencia realmente acorde a lo que había prometido Apple desde un principio. Y eso está llegando porque ahora la beta pública de iOS 27 es una realidad. Y es precisamente ahora cuando los usuarios están comprobando cómo es este esperado asistente de voz.

Los iPhone que son compatibles con esta beta pública de iOS 27 ya pueden disfrutar de una de las mayores revoluciones dentro del sistema operativo de Apple en los últimos años. Ahora los de Cupertino han estrenado sendas nuevas versiones de varios sistemas operativos, como son también iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y tvOS 27. Pero el foco está centrado sin duda alguna en iOS con el nuevo Siri.

En esta Beta 2 de iOS 27 podemos disfrutar ahora de la nueva app de Siri Ai, porque no solo el asistente se actualiza con el núcleo de Gemini, sino que además viene con su propia app, para usarlo como un chatbot al más puro estilo de Gemini o ChatGPT. Pero una vez instalada esta nueva beta, vamos a tener de una vez por todas el acceso a la esperada IA de Apple, que se engloba dentro de su ecosistema de IA, denominado Apple Intelligence, y para el que ha estado lanzando nuevas generaciones de sus dispositivos más avanzados, con el objetivo de que sean compatibles con ella.

¿Qué necesitas para disfrutar de Siri AI?

Obviamente, un dispositivo de Apple que sea compatible con iOS 27, para ello debe contar con los procesadores más modernos y potentes de Apple, y por ejemplo, contar con 12GB de memoria RAM. Oficialmente, los iPhone compatibles con Apple Intelligence son:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 17e

En teoría, todos estos deberían ser compatibles con el nuevo Siri Ai, pero ahora mismo, solo podemos disfrutar de él si tenemos instalado iOS 27 en su beta 2 pública. Así que, si tienes la posibilidad, no lo dudes en absoluto, e instala esta beta, porque los fallos, como en todos los sistemas operativos, cuando hablamos de una versión pública, van a ser mínimos.