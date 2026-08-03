Nuevos móviles de Motorola comienzan a recibir la beta de Android 17, ¿cuáles?

Hace unos días os contábamos que Motorola estaba expandiendo la actualización de Android 17 a nuevos móviles, a decenas de ellos. Muchos a nivel global, y otros que se actualizaban en países como China o India. Pero en cualquier caso, lo importante es que la expansión ya estaba en marcha. Y ahora hay excelentes noticias, porque hemos conocido que la actualización se está expandiendo ahora a más modelos, por lo que estate muy atento, no sea que tu móvil aparezca ahora en el siguiente listado.

Estos móviles de Motorola recibirán Android 17

Ha sido en los propios foros de Motorola donde la compañía ha desvelado los detalles relativos a la expansión de Android 17 a nuevos modelos.

Motorola edge 70 max | Motorola

Concretamente, hablamos de una docena de dispositivos que se actualizan a esta versión del sistema operativo, aunque también en diferentes regiones, no todos actualizarán en Europa. Vamos a conocer cuáles son esos dispositivos agraciados con la actualización, son los siguientes:

Motorola Razr 70 Plus (región EMEA)

Motorola Razr+ 2026

Motorola Edge 70 Pro (región de India)

Motorola Edge 70 Pro (región EMEA)

Motorola Edge 70 Pro (región LATAM)

Motorola Edge 70 Plus (región EMEA)

Motorola Edge 70 Neo (región de India)

Moto G Power 2026

Moto G Power 2025

Moto G 2026

Moto G 2025

Moto G Play 2026

Como veis, hay varios modelos que sí son exclusivos de Europa, los de EMEA, concretamente tres modelos, y otros seis modelos que se actualizarán en todas las regiones, y que también deberíamos esperar en España en su momento. Por tanto, estos modelos se unen a los que ya están recibiendo la actualización desde hace unas semanas, que son estos modelos.

Motorola Signature con firmware A171WVH.13

Motorola G57 Power con firmware A171WAAH.16

Motorola Edge 70 con firmware A171WRH.22

Novedades de Android 17 para los Motorola

La llegada de Android 17 a los móviles de la marca supone un salto cualitativo en la experiencia de usuario. Esta actualización requerirá de una descarga de 4 GB, y destaca por una interfaz más pulida. Uno de los cambios visuales principales es el rediseño de la barra de estado y las animaciones de apertura. Los iconos de red móvil, cobertura y batería han sido rediseñados, y los desplazamientos ahora son más rápidos.

También hay un panel de control rediseñado que permite gestionar en un toque funciones clave como Wi-Fi, datos, modos de concentración o audio Dolby Atmos, integrando deslizadores independientes para el volumen y brillo. Y claro, tendremos una mejor gestión de la energía, y más velocidad al movernos por menús, multitarea, y por supuesto, en el uso de la siempre presente IA generativa.

Como es habitual, esta actualización llegará con cuentagotas solo a algunos usuarios afortunados, que tendrán la posibilidad de probar el nuevo software de forma previa a su lanzamiento estable más adelante, ya que en todo momento estamos hablando de la versión beta de Android 17.