Nuevas funciones que llegan a la cámara de tu Oppo con ColorOS 16

Como todo sistema que se precie el de Oppo no podía ser menos y ha vuelto a actualizarse. Una actualización en la que además de mejoras en la seguridad y la privacidad, también se han incluido otras nuevas. Una de las app que ha recibido está novedades es su cámara de fotos. A continuación te contamos los nuevos filtros que ha recibido.

La cámara de fotos de OPPO se reinventa con nuevos filtros creativos

Ha comenzado el despliegue de la nueva actualización de ColorOS 16, la cual cuenta con novedades importantes, sobre todo en lo que respecta a su cámara con la incorporación de dos nuevos filtros con los que sus usuarios podrán potenciar su creatividad y la expresión personal. En esta ocasión estas mejoras tienen un toque puramente estético y se centran en la narrativa visual. Dejando a un lado las mejoras en la resolución y la estabilización. Estas herramientas han sido diseñadas para transformar el aspecto de nuestras instantáneas, siendo algo más que un simple ajuste de saturación automático.

Nuevos filtros cámara Oppo | TecnoXplora

El nuevo filtro pálido amarillo, se ha diseñado pensando en los retratos, donde el color en uno de los elementos indispensables. Con la aplicación de este filtro obtenemos fotografías en las que los tonos de piel son más cálidos y delicados, suavizando las texturas sin perder naturalidad. Evocando la estética de una película vintage. Equilibrando de forma automática e inteligente la luz. En la que destacan los sujetos envueltos en un aura retro y romántica, la cual es ideal para los momento más emotivos y atardeceres.

Otro de los filtros que ha incorporado es el filtro Blanco y negro intenso. Con el que podremos darle un enfoque más crudo y directo a nuestras imágenes. Un filtro que destaca frente a las conversiones a escala de grises, por su alto contraste, dejando atrás las instantáneas planas y carentes de vida. Con la aplicación de capas de alto contraste entre las zonas más iluminadas y las sombras más profundas. Con lo que se consigue que al eliminar el color el espectador centre su atención en las texturas, las líneas, la composición y las formas. Produciendo un impacto visual, sobre todo en las expresiones faciales y dotando a la imagen de tridimensionalidad.

Unos nuevos ajustes que están al alcance de todos los usuarios, sin necesidad de realizar retoques posteriores en aplicaciones de terceros, ya que se han incorporado de forma nativa en la app de la cámara.

Para seleccionarlos solo hay que pulsar sobre el icono de los filtros situados en la parte inferior derecha de la pantalla, desliza el menú y selecciona el filtro que quieras aplicar. Ya podemos pulsar el botón del obturador para comprobar el efecto sobre nuestras fotos.

Unos nuevos filtros con los que enfatizar el resultado de los mismos y con los que puedes experimentar para conseguir los mejores resultados y un toque diferente para las imágenes que tomamos en nuestra vida cotidiana.