Dos eclipses, las Perseidas y una alineación planetaria de 6 planetas: estos son todos los eventos astronómicos de agosto

Agosto de 2026 será uno de los meses más espectaculares para los aficionados a la astronomía. En apenas unas semanas coincidirán el eclipse solar total del 12 de agosto, la lluvia de estrellas de las Perseidas, una alineación de seis planetas, la máxima elongación de Venus y un eclipse parcial de Luna, convirtiendo este verano en una cita imprescindible para observar el cielo. Te contamos los detalles.

El gran protagonista: el eclipse solar total del 12 de agosto

El fenómeno más esperado llegará el 12 de agosto, cuando España vivirá el primer eclipse solar total visible desde la Península en más de un siglo. La Luna ocultará completamente el Sol en una franja que atravesará buena parte del norte y este del país, mientras que en el resto del territorio podrá observarse de forma parcial. En la zona de totalidad, la oscuridad durará alrededor de dos minutos, dependiendo de la ubicación.

La noche del 12 al 13 de agosto también alcanzará su máximo la lluvia de estrellas de las Perseidas, uno de los eventos astronómicos más populares del año.

La coincidencia con la Luna nueva hará que el cielo esté especialmente oscuro, lo que permitirá observar decenas de meteoros por hora desde lugares alejados de la contaminación lumínica. Será una de las mejores ediciones de los últimos años para disfrutar de las conocidas como "lágrimas de San Lorenzo".

Alineación planetaria

El espectáculo no termina ahí. El 15 de agosto, Venus alcanzará su máxima elongación oriental, el momento en el que el planeta se encuentra más separado visualmente del Sol y resulta más fácil de observar tras el atardecer.

Además, durante este mes también será posible contemplar una alineación de seis planetas en el cielo (Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno), un fenómeno poco habitual que podrá observarse desde distintos puntos del planeta con buenas condiciones meteorológicas. El mejor día para observarla será el 12 de agosto.

Luna de Esturión

El broche final llegará el 28 de agosto, cuando se producirá la Luna llena, conocida tradicionalmente como la Luna del Esturión (se llama así porque antiguamente las tribus nativas americanas de Norteamérica sabían que durante esta época del año los esturiones gigantes eran mucho más fáciles de pescar en las aguas dulces), que este año coincidirá además con un eclipse parcial de Luna visible desde España y gran parte del mundo. Durante el máximo del fenómeno, casi toda la superficie lunar quedará cubierta por la sombra de la Tierra, ofreciendo un espectáculo poco frecuente.