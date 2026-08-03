El iPhone 18e dará un importante salto de potencia para el nuevo Siri

Se espera que a finales del próximo invierno, o a comienzos de la primavera, Apple presente una nueva generación de su iPhone barato, ese modelo que cuesta menos de 800 dólares y que nos ofrece lo básico para poder vivir a fondo la experiencia del ecosistema de Apple. Es un móvil que obviamente no puede compararse con los modelos Pro, y que en plena crisis de la memoria Apple necesita gestionar correctamente para que no se quede atrás en términos de rendimiento sin afectar de manera importante a los márgenes. Eso es lo que confirman ahora algunos de los analistas más importantes acerca de la ficha técnica del próximo iPhone 18e.

Más memoria RAM para ejecutar más y mejor IA

Ahora ha sido el analista Jeff Pu quien ha confirmado un importante cambio en la cantidad de memoria RAM que tendrá el nuevo móvil de Apple, y que será superior a la de su predecesor. Concretamente, pasará de los actuales 8 GB, a 9 GB de memoria RAM, una cantidad poco habitual, desde luego, ya que normalmente se da el salto hasta los 12 GB, pero igualmente efectiva para el futuro teléfono.

Y no es algo casual, ya que Apple necesita que la memoria RAM de este teléfono tenga cierta capacidad para asumir el procesamiento de diferentes funciones de IA, que cada vez son más exigentes dentro del nuevo Apple Intelligence o Siri Ai. Estos ahora contarán con el núcleo de Gemini, y por tanto serán más inteligentes, pero también necesitarán más memoria RAM para poder ejecutar las tareas con garantías.

Eso sí, todo apunta a que un salto de solo un giga está condicionado a la carestía de la memoria, que está alcanzando unos precios nunca vistos, hasta alterar la estrategia de muchos fabricantes. Sobre todo de precios, que han tenido que elevar para que los márgenes sigan haciendo viables los negocios. En cualquier caso, poco a poco vamos conociendo nuevos detalles sobre la ficha técnica de este teléfono.

Como que contará con una pantalla de tecnología OLED de 6,1 pulgadas, con resolución de 2532x1170 píxeles, así como una tasa de refresco de 60 Hz, aquí no hay ProMotion. El chip que montará será el potente Apple A20 que estrenarán este año los iPhone 18, y el almacenamiento llegará hasta los 512 GB. La cámara de fotos volverá a ser simple, y contará con un solo sensor, en este caso de 48 megapíxeles.

La cámara selfie estrenará sensor de 24 megapíxeles, y como hemos visto, la memoria RAM llegará hasta las 9GB. El precio sería seguramente el mismo que el actual en España. Aquí el iPhone 17e se vende por 709 como precio de partida, y lo normal es que no suba. Y eso sería una gran noticia, sobre todo en este contexto inflacionario generado por la crisis de la memoria. Saldremos de dudas seguramente el próximo mes de febrero o marzo.