Google Maps: así puedes comprobar en tiempo real cuánto va a tardar tu Bus en llegar

La negación GPS nos permite no solo obtener indicaciones para desplazarnos de un lugar a otro. También podemos geo posicionar nuestro vehículo y lo que es mejor aún, saber dónde se encuentra el autobús en cada momento. Una funcionalidad ya disponible para los usuarios de determinadas ciudades y que ahora también llega a los usuarios de los autobuses interurbanos del cinturón de Madrid.

Sabrás donde está tu autobús en tiempo real

Estar en la parada del autobús esperando la llegada de nuestro transporte, es algo habitual para millones de personas en todo el mundo. Pero conocer cuál es la ubicación en tiempo real de donde se encuentra el autobús es algo que lo cambia todo. Por norma general, estos tienen un horario estipulado que deben cumplir en la medida de lo posible, algo que a veces no es posible, por lo que gracias a la tecnología. La incertidumbre de saber si llegamos a tiempo de cogerlo, si lo hemos perdido o cuando tendremos que esperar, se ha acabado.

Siguiendo el recorrido de los autobuses interurbanos en Google Maps | TecnoXplora

En la nueva actualización de Google, se ha incluido el seguimiento de los autobuses interurbanos del sur de Madrid, entre los que se encuentran los municipios de Leganés, Móstoles o Alcorcón entre otros, así hasta 179 municipios que ya cuentan con este servicio. El cual es posible tras la instalación de dispositivos GPS en sus autobuses, esto integra el estándar GTFS-RT, que permite el seguimiento en tiempo real de estos y ver no solo su ubicación, si no cómo se desplazan por el mapa siguiendo su ruta.

Para ver dónde se encuentran y el tiempo de llegada, es tan sencillo como abrir la app Google Map s en nuestro móvil y activar la capa de transporte público.

s en nuestro móvil y activar la capa de transporte público. En el mapa, aparecerán tanto las paradas como las estaciones de metro o cercanías.

Pulsando en la parada de autobús que nos interese, obtendremos la información de las líneas que la comparten.

Se despliega una lista con los diferentes vehículos, donde podemos ver si van a tiempo, cumpliendo el horario, o, por el contrario, el retraso en minutos que acumula cada uno de ellos, además podemos ver sobre el mapa donde se encuentra y cómo se desplaza el autobús. De manera que podemos hacernos una idea de cuánto tiempo queda para su llegada a la parada. Si nos da tiempo a llegar a esta o nos toca correr, para poder llegar a cogerlo.

Algo que podíamos comprobar desde la aplicación del consorcio y que ahora podemos hacerlo sin necesidad de tener varios apps instaladas. Simplemente, desde Google Maps, lo que nos permite un mayor control a la hora de elegir el medio de transporte que usaremos en cada momento. Pudiendo elegir entre usar el vehículo o el transporte público, con un simple vistazo a la app de GPS que Google pone a nuestra disposición. Además, de todos los servicios complementarios como localizar los diferentes comercios que se encuentran cerca de determinada parada de metro o autobús y todo sin cambiar de aplicación.