ColorOS 17: móviles OPPO, realme y OnePlus que recibirán la actualización

El gigante tecnológico chino BBK Electronics, empresa matriz de OPPO, Realme y OnePlus ha dado a conocer las fechas en las que su nuevo sistema ColorOS 17, comenzará el despliegue en los dispositivos de sus marcas. A continuación te contamos cuál es la nueva hoja de ruta de la compañía.

Así será el despliegue de ColorOS 17

La llegada del nuevo sistema de ColorOS 17 es inminente, una gran actualización que va más allá de un lavado de cara ya que supondrá una unificación para todos los teléfonos, OPPO, One Plus y Realme. En el que veremos un nuevo diseño así como la integración de nueva funciones basadas en la inteligencia artificial.

Oppo Find X10 Pro Max | Oppo

Un software que acaba con las capas de personalización como Realme UI y OxygenOS, centralizando los recursos en el desarrollo común, ofreciendo una experiencia inteligente, más fluida y sobre todo mejora la distribución de las actualizaciones.

Un sistema que apuesta por Fluid Design, que destaca por la naturalidad en las tracciones y un consumo más eficiente. Sobre todo por la integración masiva de herramientas de productividad y optimización impulsadas por inteligencia artificial.

Una unificación para las tres marcas con la que se mejora el desarrollo y se reduce el tiempo de espera para el usuario de la llegada de las últimas novedades que Google incorpora a Android. Sistema en el que se sustenta ColorOS.

El mes de Octubre es el elegido para comenzar el despliegue el cual se realizará de forma progresiva por fases y por marcas.

8 de octubre: Comienza la primera fase de expansión en China. recibir la Ciendo los modelos de gama más alta, como la serie OPPO Find X9 , los dispositivos OnePlus 15 y los nuevos Realme GT8 Pro, los primeros en recibirla.

Comienza la primera fase de expansión en China. recibir la Ciendo los modelos de gama más alta, como la serie , los dispositivos y los nuevos los primeros en recibirla. La segunda fase dará comienzo el próximo 16 de octubre , Se ampliará tabletas a terminales potentes y entre los que se incluyen la serie OPPO Find X8, el OPPO Find N5, tablets como la OPPO Pad 5 Pro, además de los OnePlus 13, OnePlus Pad 3 Pro y los Realme GT7 Pro.

, Se ampliará tabletas a terminales potentes y entre los que se incluyen la serie tablets como la además de los 20 a 22 de octubre, dará el comienzo el despliegue para otros dispositivos de las marcas como el reloj OPPO Watch X3, el OnePlus Ace 6 y los nuevos OPPO Reno16 y Reno16 Pro.

dará el comienzo el despliegue para otros dispositivos de las marcas como el reloj 30 de octubre, momento en el que comenzarán a recibirlo los usuarios del OPPO Watch X2.

momento en el que comenzarán a recibirlo los usuarios del Noviembre y diciembre , a partir de estas dos fechas, serán el resto de modelos de las familias Reno, Find, OnePlus y Realme , los que recibirán el nuevo sistema.

, a partir de estas dos fechas, serán el resto de modelos de las familias , los que recibirán el nuevo sistema. En lo que respecta a modelos más antiguos se espera que, el primer trimestre de 2027, serán los plegables OPPO Find N2 y Find N2 Flip, los que reciban la actualización.

Unas fechas de lanzamiento previstas para china, se espera que el lanzamiento tanto en europa como a nivel internacional, se produzca apenas unas semanas después por lo que aunque tendremos que esperar un poco más que el mercado chino, la fecha de lanzamiento está cerca.