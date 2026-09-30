Un cambio en la voz podría ser una señal de alerta de deterioro cognitivo

La voz también puede cambiar con el paso de los años y, según una nueva investigación, algunos de estos cambios podrían estar relacionados con un mayor riesgo de desarrollar problemas cognitivos o demencia en el futuro.

Concretamente, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel, en Estados Unidos, han analizado los datos de 833.417 personas mayores de 50 años para estudiar la relación entre los trastornos de la voz, la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo.

Los resultados muestran que las personas que tenían algún trastorno de la voz, pero no pérdida auditiva, presentaban un 58% más de probabilidades de desarrollar posteriormente problemas cognitivos o demencia que los grupos de comparación.

Cuando el trastorno de la voz aparecía acompañado de pérdida auditiva, la asociación era todavía mayor: las probabilidades aumentaban un 104%.

Por su parte, quienes únicamente tenían pérdida auditiva presentaban un aumento del 27%. Al analizar conjuntamente a todas las personas con trastornos de la voz, con independencia de que tuvieran o no problemas de audición, el incremento era del 29%.

Esto no significa que la voz provoque demencia. Los investigadores han encontrado una asociación, pero el estudio no demuestra que un cambio en la voz provoque demencia ni que pueda utilizarse por sí solo para predecir quién desarrollará la enfermedad.