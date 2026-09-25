¿Qué es y cómo se activa la carga extema del Google Pixel 11 XL Pro?

Uno de los grandes inconvenientes a los que nos enfrentamos a diario al usar nuestros teléfonos móviles es la gestión de la energía. Quedarnos sin batería no es una opción, y es por ello que es necesario hacer una buena gestión de la autonomía energética. un problema que tiene una fácil solución con funciones avanzadas como el modo carga extrema del Píxel 11. A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca de esta.

Qué es y cómo funciona el Modo carga extrema del Píxel 11

La batería ha sido el talón de Aquiles de los dispositivos electrónicos. Una gran capacidad no garantiza su duración, ya que depende de otros factores como la eficiencia. Cuando no podemos optimizar más el consumo de batería debemos buscar soluciones alternativas basándonos en la velocidad de carga. Para aquellos momentos en los que no podemos detenernos a recargar la batería y necesitamos recuperar la energía perdida en el menor tiempo posible. Para ellos contamos con herramientas como la carga extrema. Con la que conseguimos reducir al máximo el tiempo de carga de nuestros dispositivos.

Activando la carga extrema | TecnoXplora

Una función exclusiva de los nuevos Píxel 11 con la cual el proceso de carga se acelera en los momentos que más lo necesitamos. Una herramienta integrada de forma nativa en el sistema y que se encarga de la optimización energética. Está diseñada para una recuperación más rápida de la energía cuando no disponemos de tiempo.

Algo que consigue gestionar de forma inteligente los recursos del terminal. Durante el proceso, se detienen todos los procesos innecesarios que funcionan en segundo plano, como las actualizaciones de las aplicaciones, algo que hace de forma momentánea. Priorizando la carga, aumentando así la velocidad a la que entra la electricidad en el dispositivo. Siguiendo en todo momento operativo lo que permite las notificaciones importantes, los mensajes de texto y las llamadas.

Un ajuste que entra en funcionamiento cuando la batería alcanza el 50% de su capacidad. Y que solo podemos usar cuando el teléfono se encuentra en modo carga. Para mejorar la eficacia del mismo y obtener el mejor resultado es recomendable el uso de un adaptador de corriente compatible de 30W o superior. Una carga ultra rápida que se realiza con toda seguridad, ya que el sistema se encarga de regular la temperatura de la batería, gestionando cualquier cambio de forma automática y asegurando un rango de seguridad.

Activarlo es muy sencillo y solo tenemos que acceder a los ajustes del sistema y seguir los siguientes pasos:

Desde los ajustes , busca el apartado “batería y carga”

, busca el apartado Entre las opciones disponibles encontramos “Modo carga extrema”

Pulsa sobre este para acceder a las opciones.

Sigue las indicaciones del asistente para habilitar las preferencias de carga

Y enchufa el cargador a la red y al teléfono para comience el proceso

En cuestión de minutos nuestro teléfono recuperará la energía consumida, reduciendo considerablemente el tiempo de espera para completarlo.