Con este ajuste te olvidarás de abrir Chrome cada vez que inicias Windows

La optimización de los sistemas en busca de la mayor eficiencia es la filosofía seguida por la gran mayoría de desarrolladores. Pequeños cambios que a lo largo nos suponen un gran ahorro de tiempo, sobre todo en tareas que aunque solo nos llevan unos segundos, las repetimos casi a diario. Una de estas tareas es la de iniciar google Chrome, te contamos cómo hacer que inicie de forma automática a la vez que Windows.

Cómo configurar Chrome para que se inicie al mismo tiempo que Windows

Una función que nos ayuda a agilizar y mejorar la productividad de los flujos de trabajo. Una de las opciones que nos ofrece el software es la de automatizar tareas, incluido a la hora de iniciar el ordenador y que al mismo tiempo lo hagan las aplicaciones que usamos.

Arrancando el navegador al mismo tiempo que Windows | TecnoXplora

Para muchos usuarios el navegador de internet se ha convertido en una herramienta esencial en su día a día, y que este arranque al mismo tiempo que el sistema, es una solución con la que ganamos comodidad en el uso cotidiano del ordenador. Con la llegada de soluciones como Microsoft 365 o Google Workspace, las app no se encuentran instaladas en el ordenador y para hacer uso de estas, lo hacemos en línea a través del navegador.

Gracias a esta el navegador se integra en el proceso de inicio del sistema operativo de manera que no tenemos que esperar a que termine de arrancar para pulsar de forma manual el icono, ya que el sistema se encarga de hacerlo por nosotros, de manera que al terminar de arrancar, estará preparado para comenzar a operar. Incluirlo en el arranque trae consigo una serie de ventajas;

Al eliminar los clics repetitivos, ahorramos tiempo.

Concediendo un acceso inmediato a servicios como portales informativos, plataformas de trabajo en la nube o al correo entre otros.

Algo que a su vez facilita la continuidad de tareas, retomando la actividad digital, al mantener las páginas de inicio y las sesiones configuradas para su uso inmediato.

Para incluirlo en el arranque disponemos de varios métodos:

Mediante el aviso del navegador, recibimos una notificación: "Empieza a navegar al instante: ahora Chrome puede iniciarse cuando se inicia Windows". Para hacerlo de forma automática solo tenemos que pulsar el botón Permiti

Para gestionar los programas que arrancan con el sistema, accedemos a la configuración de Windows, a la configuración general de Windows, en la sección de aplicaciones, localizando el navegador y activando su interruptor.

En los ajustes avanzados de Google Chrome, desde las opciones de ejecución en segundo plano.

De manera que una vez hemos activado esta opción al encender de nuevo nuestro ordenador estará listo para comenzar a trabajar.