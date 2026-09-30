El diseño del Google Pixel 11a queda al descubierto, ¿hay novedades?

ras haber lanzado sus Google Pixel 11 y 11 Pro el pasado mes de agosto, los de Mountain View parecen estar preparando ya el lanzamiento de su modelo más accesible, que siempre se ha asociado con la letra a minúscula, el futuro 11a. Un teléfono que ahora se ha filtrado al completo a nivel de diseño, y que la verdad no sabemos cómo encajar, de que aparentemente se trata del mismo teléfono a nivel visual. Vamos a conocer esas imágenes y ver qué conclusiones se pueden sacar de todo ello.

Así será el Google Pixel 11a

El nuevo teléfono barato de Google se ha visto en el medio Android Headlines, que ha compartido las imágenes del terminal en un color morado muy atractivo. A priori, y comparando con las imágenes de su predecesor, la única diferencia que podemos apreciar a nivel visual, y que por cierto era una de las más demandadas por los usuarios, es quizás unos biseles de pantalla más delgados que los del 10a, no parecen extremadamente delgados, pero sí más acordes a un móvil de 2026.

Estos diseños parten de los archivos CAD a los que ha tenido el medio, y que normalmente suelen circular entre fabricantes de accesorios que van preparando sus producciones de cara al lanzamiento del dispositivo. Y de momento, por lo que hay a nivel visual, como ya pasó el pasado año respecto del 9a, no hay prácticamente diferencias en el diseño. Y habrá que ver en el caso del hardware, porque no es un dispositivo al que normalmente Google brinde grandes cambios.

Eso sí, en el render nos da la sensación de que el módulo de cámara es ligeramente diferente, como algo más estrecho, aunque con la misma forma, da esa sensación, pero también puede ser defecto del propio archivo CAD. De momento, los rumores apuntan a que sí que contará con el nuevo procesador Tensor G6, el mismo que equipan los Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pro XL, y que al fin y al cabo son el gran argumento de venta de estos dispositivos.

Este archivo CAD ha desvelado también que las dimensiones del Google Pixel 11a serían de 153.46 x 72.35 x 9 mm. De momento no se sabe mucho más, y se espera que sea lanzado a finales del invierno o comienzos de primavera. Más o menos después de que Apple lance su propuesta de iPhone accesible, que será el iPhone 18e, que se espera para finales del mes de febrero.

Al menos este modelo dará un gran salto de potencia, porque el Google Pixel 10a llegó con el chip Tensor G4, el mismo del Pixel 9a. Parece que han entendido por fin que pocos usuarios van a dar el salto a un nuevo modelo si tan siquiera hay un cambio en el procesador, que suele ser la razón principal para actualizar un modelo y dotarlo de la potencia necesaria.