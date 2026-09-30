TRASTORNO NEUROLÓGICO
Qué es la prosopagnosia, el trastorno que Brad Pitt cree tener y que dificulta reconocer caras conocidas
En los casos más graves pueden llegar a no identificar fácilmente a familiares o incluso su propio rostro.
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Brad Pitt ha contado en varias ocasiones que tiene dificultades para reconocer las caras de personas que ya conoce. El actor ha relacionado este problema con la prosopagnosia, también conocida como ceguera facial, aunque él mismo ha reconocido que nunca ha recibido un diagnóstico médico oficial.
La prosopagnosia es un trastorno neurológico que dificulta reconocer e identificar los rostros, incluso cuando pertenecen a personas conocidas. Puede distinguir los ojos, la nariz o la boca, pero tiene problemas para interpretar el conjunto de los rasgos y reconocer de quién se trata.
El grado puede variar mucho. Algunas personas tienen problemas para reconocer a conocidos o compañeros de trabajo, mientras que en los casos más graves pueden llegar a no identificar fácilmente a familiares o incluso su propio rostro.
En el caso de Brad Pitt, el actor explicó que en ocasiones no reconoce a personas con las que ya se ha encontrado y que esta dificultad ha hecho que algunos interpreten su comportamiento como distante o poco amable.
Sin embargo, es importante señalar que Pitt no ha confirmado que tenga un diagnóstico de prosopagnosia. Lo que ha explicado públicamente son sus dificultades para reconocer rostros, que él considera compatibles con este trastorno.
La prosopagnosia puede aparecer desde edades tempranas y puede tener un componente familiar, o adquirida, por ejemplo después de una lesión cerebral, un ictus o determinadas enfermedades neurológicas.
Actualmente no existe un tratamiento que permita recuperar directamente la capacidad de reconocer rostros. Las personas con prosopagnosia pueden aprender estrategias para identificar a los demás utilizando otros elementos, como la voz, el pelo, la forma de caminar, la ropa o determinados rasgos físicos.
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