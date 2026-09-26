¿Qué es Meta One y cuáles son sus planes?

Desde hace años,Meta ha diversificado su negocio con la incorporación de varias aplicaciones. Así como sus sistemas basados en la inteligencia artificial. A todos estos productos se ha unido hace tiempo su servicio de suscripción. A continuación te contamos todo lo que debes saber acerca de Meta One y sus tarifas.

Qué es Meta One y cuáles son sus tarifas

El servicio de suscripción desarrollado por Meta cuenta con la integración de modelos de inteligencia artificial, lo que lo dota de altas capacidades creativas avanzadas y funciones profesionales, tanto para empresas, creadores y público en general, todo impulsado desde sus aplicaciones Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI. Un servicio que incorpora más de 50 funciones exclusivas, aparte de las que podemos disfrutar con Meta AI de forma gratuita. Un servicio que ya acumula más de 15 millones de usuarios hasta el momento.

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Una suscripción que cuenta con varias modalidades, para adaptarse a las necesidades de los diferentes perfiles de usuario. Tres opciones que van desde mejoras en las aplicaciones hasta el desarrollo de soluciones avanzadas para grandes negocios.

Dentro de los planes para productos individuales, para aquellos usuarios que solo quieren mejorar la experiencia en una plataforma específica encontramos:

Instagram Plus con la que podemos personalizar la experiencia, con el uso de tipografías exclusivas para mensajes directos e historias, notificaciones para ver quién ha visualizado el contenido y vistas previas de mensajes directos. Por 2,99 €/mes

con la que podemos personalizar la experiencia, con el uso de tipografías exclusivas para mensajes directos e historias, notificaciones para ver quién ha visualizado el contenido y vistas previas de mensajes directos. WhatsApp Plus en la que se incluyen herramientas de organización y personalización, temas e iconos exclusivos, stickers con efectos especiales, la opción de fijar más chats, creación de horarios de concentración y almacenamiento para copias de seguridad. Con un coste de 2,49 €/mes

en la que se incluyen herramientas de organización y personalización, temas e iconos exclusivos, stickers con efectos especiales, la opción de fijar más chats, creación de horarios de concentración y almacenamiento para copias de seguridad. Facebook Plus en el que seIncluye iconos personalizados, "super reacciones" o "super corazones" en publicaciones y Reels, además de métricas e información detallada sobre los Reels. Solo por 2,99 €/mes

Los Planes combinados para particulares e inteligencia artificial con los que obtendremos una mayor libertad, en el que podremos hacer un mayor uso de las herramientas de Inteligencia artificial generativa, favoreciendo una creatividad. En este podremos elegir:

Plan Core en el que se integran todas las funciones de Instagram Plus, WhatsApp Plus y Facebook Plus. Aumentando la capacidad de generaración de imágenes y vídeos con Meta AI, impulsados por los modelos Muse, en el que se incluyen efectos de voz y la herramienta de IA Restyle en las historias de Instagram. Por 6,99 €/mes

en el que se integran todas las funciones de Instagram Plus, WhatsApp Plus y Facebook Plus. Aumentando la capacidad de generaración de imágenes y vídeos con Meta AI, impulsados por los modelos Muse, en el que se incluyen efectos de voz y la herramienta de IA Restyle en las historias de Instagram. Por 6,99 €/mes El Plan Premium incluye los beneficios del plan Core con los límites de creación y procesado de IA más elevados en el conjunto de aplicaciones de Meta. Con un coste de 20,99 €/mes

Por último los planes combinados para creadores y empresas, los cuales se centran en la gestión de negocios y marcas, desde la cuentas de las aplicaciones de Meta, desde el mismo perfil sin necesidad de crear otros.

Este perfil de usuario cuenta con una serie de funciones destacadas en el que encontramos perfiles mejorados, botón de seguimiento destacado en Reels, invitaciones automáticas de seguimiento y atención al cliente las 24 horas, ofrecido un Meta Business Agent. En el futuro incorporá Edits Plus con almacenamiento en la nube para sincronizar proyectos y asistencia analítica de contenido.

El Plan Essential el cual incluye insignia de verificación, canal verificado en WhatsApp Business, protección contra la suplantación de identidad y acceso a respuestas automatizadas de Meta Business Agent en WhatsApp. Su precio desde 16,99 €/mes

el cual incluye insignia de verificación, canal verificado en WhatsApp Business, protección contra la suplantación de identidad y acceso a respuestas automatizadas de Meta Business Agent en WhatsApp. El Plan Advanced en el que se incluyen funciones avanzadas como programación de historias con hasta 30 días de antelación, enlaces en publicaciones orgánicas y Reels, exportación de análisis de audiencia, créditos para difusiones en WhatsApp y acceso multiusuario para equipos sin compartir contraseña. Desde 54,99 €/mes

El Planes Expert desde 169 €/mes y Max desde 549 €/mes ambos dirigidos a operaciones a gran escala, otorgando los niveles máximos de uso y capacidad operativa de Meta Business Agent.