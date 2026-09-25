Descarga ya los nuevos temas oficiales de Harry Potter para tu Google Pixel

Las opciones de personalización de los Pixel de Google son una de las características más valoradas por sus usuarios. Entre las que se encuentra la opción de darle un toque personal a las pantalla de nuestro móvil, ya sea con nuestras propias fotos o con los temas que nos ofrecen. En esta ocasión la última actualización de Pixel Drop nos ofrece un paquete especial de Harry Potter. A continuación te contamos todo acerca de estos nuevos fondos.

Los nuevos temas de Harry Potter llegan a Google Pixel

Los amantes de la saga de magia de J. K. Rowling, están de suerte, ya pueden dar un toque mágico en sus móviles, con los temas inspirados en su universo. Un despliegue que coincide con el lanzamiento de las ediciones de los audios libros con el reparto completo a Audible. Con el que podrás darle un toque mágico a la pantalla de tu móvil.

Temas exclusivos de Harry Potter | TecnoXplora

Un paquete en el que encontramos elementos dinámicos, más allá de los fondos estáticos. Un Theme Pack que incluye elementos sonoros y visuales. En el que encontramos fondos de pantalla exclusivos, inspirados en el universo de Hogwarts con imágenes conmemorativas oficiales. Con iconos para las aplicaciones con la estética de la temática. Además podemos personalizar los sonidos del sistema con efectos inspirados en la magia, tonos de llamada y notificaciones.

Además de los temas y fondos, podemos disfrutar de una prueba gratuita de dos meses de Audible, en la que podemos disfrutar de los audiolibros.

Unos temas personalizados disponibles únicamente para los Pixel de Google compatibles, a los que haya llegado la actualización de Pixel Drop. Por desgracia, no podremos quedarnos con los fondos para siempre, ya que solo estarán disponibles para su descarga y uso hasta el 31 de diciembre de 2026. Descargar e instalar estos temas en nuestro Pixel es de lo más sencillo y solo nos llevará unos pocos segundos.

Comenzamos comprobando que tenemos instalada la última versión del sistema y las aplicaciones desde Google Play Store.

y las aplicaciones desde En la pantalla de inicio, presiona en un espacio vacio hasta que aparezcan las opciones de personalización.

Selecciona “fondo de pantalla y estilo”

Pulsa sobre “Paquete de temas”

Entre las opciones aparecen las nuevas opciones de Harry Potter.

Puedes elegir entre los temas Harry, Magia o Hogwarts, y pulsa el botón descargar en la esquina superior derecha de la pantalla.

y pulsa el botón descargar en la esquina superior derecha de la pantalla. De esta forma se descarga y aplica de forma automática.

Una vez instalado el tema, podemos configurar las opciones de sonido y aplicar los tonos descargados a la llamada y las notificaciones según nuestras preferencias.

No es la primera vez que Google nos sorprende con una colaboración de este tipo, con temas temporales. Una lastima que caduquen y no podamos seguir disfrutando de estos por tiempo indefinido.