Todos los gestos con los que puedes hacer capturas de pantalla en tu móvil Oppo

Nuestros teléfonos móviles nos acompañan a todas partes, se han convertido en nuestro compañero inseparable. Son muchas las opciones que nos ofrece, pero quizás una de las más usadas sea la captura de pantalla. A continuación te contamos los gestos de captura avanzados que nos ofrece Oppo.

Domina los gestos avanzados para capturas de pantalla en tu móvil OPPO

Inmortalizar el contenido de nuestra pantalla se ha convertido en una necesidad, ya sea para compartir una conversación, registrar un recibo, guardar un meme o cualquier otra cosa que se nos ocurra. El método más usado y tradicional para realizar estas capturas es el de pulsar los botones físicos del teléfono. Algo que a veces puede resultarnos algo incómodo, como alternativa, muchos fabricantes incorporan una serie de gestos que podemos usar sobre la pantalla. En el caso de Oppo, esto se traduce en un sistema de gestos avanzados que debemos conocer, si queremos sacarle el máximo partido a nuestro móvil. Estos son los métodos disponibles y las ventajas que nos ofrece cada uno.

Gestos captura Oppo | TecnoXplora

Captura rápida, comenzamos con este gesto, para el que deslizamos hacia abajo tres dedos. El método más eficiente para capturar algo que desaparecerá rápido de la pantalla, ya que su mayor ventaja es la inmediatez, ya que al hacerlo obtendremos una captura de pantalla completa al instante.

Captura parcial, mantén pulsada cualquier parte de la pantalla con tres dedos al mismo tiempo, suéltalos. Si realizamos correctamente, aparece un menú de selección, el cual podemos ajustar a la zona que queremos capturar, usando un único dedo.

Este método no ofrece privacidad y ahorro de tiempo, de manera que ya no es necesario hacer una captura para cortarla posteriormente. De modo que solo seleccionamos la imagen o el texto que nos interesa, sin compartir información adicional, como datos privados.

Captura dinámica, Toca la pantalla con tres dedos y sin soltarlos ni levantarlos, deslízalos hacia el borde inferior de la pantalla. Verás cómo la imagen se desplaza hacia abajo automáticamente.

Lo que nos permite guardar documentos largos, conversaciones interminables o páginas web completas. En una sola imagen, nos ahorramos tiempo y espacio, evitando las capturas fragmentadas y desorganizadas.

Captura de pantalla dividida, muy útil cuando mostramos dos apps en la pantalla al mismo tiempo. Para guardar la imagen solo tenemos que deslizar tres dedos hacia abajo en la mitad de la pantalla en la que se encuentra la información que nos interesa.

La forma más sencilla de sacarle el máximo partido a la multitarea, de manera que no tenemos por qué compartir lo que tenemos en la otra parte de la pantalla, lo que permite mantener el flujo de trabajo sin necesidad de realizar recortes ni ediciones posteriores.

Aprender estos sencillos gestos no solo nos hace la vida aún más fácil, sino que supone un ahorro considerable de tiempo. Al mismo tiempo que preserva la vida útil de los botones de nuestro móvil. Todo ello sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros.