¿Qué novedades podemos esperar de un evento de Apple de octubre?

En los últimos años nos ha acostumbrado a celebrar una keynote en el mes de octubre, poco después de haber hecho sus anuncios más importantes en productos de movilidad, este año, con el protagonista indiscutible del iPhone Duo. Y este año parece que volverán a hacer lo mismo, aunque no sabemos exactamente si en modo Halloween, como ocurrió hace ya un par de años, o un evento más neutro con motivo del estreno de John Ternus al frente de la compañía. La realidad es que es un evento del que se esperan muchas novedades de Apple.

[[h3:De momento solo son rumores, pero…]]

Como es habitual, las quinielas para este evento no se han hecho esperar, y son ya muchos filtradores los que han ido dejando migas de pan para hacernos una idea de lo que Apple podría presentar en las próximas semanas. Uno de los principales candidatos sería un nuevo iPad mini, que contaría con pantalla OLED, el nuevo procesador A20 Pro de Apple, una cámara delantera al estilo de la de los iPhone, cuadrada, nuevos altavoces y resistencia al agua por fin.

El logotipo de Apple en una keynote | Apple

Otra de las grandes novedades podría llegar de la mano de la división de IOT, de HomeKit. Y sería el Home Hub, una especie de dispositivo para centralizar toda la inteligencia de nuestro hogar bajo el control de Siri AI. Una especie de Echo Hub como los que conocemos con Alexa, pero con el nuevo asistente inteligente de Apple, que, como sabéis, se ha actualizado con el núcleo de Gemini.

Otra gran novedad en ese sentido sería el homeOS, un dispositivo también dedicado a controlar el hogar inteligente, y con el nuevo sistema operativo homeOS en su interior, aunque esto nos choca más, ya que durante el WWDC no conocimos nada sobre ese software, pero nunca se sabe,

El HomePod Mini tendrá segunda generación, y con ella integrará también al nuevo Siri AI, mejorará la calidad de su sonido e integrará el chip N1 de Apple que le brindará Wifi 7, así como un chip de banda ultra ancha, también estrenará nuevos colores. El Apple TV 4K también tendrá una nueva generación, la cuarta, y esta contaría con el potente chip A19 Pro, con mayor memoria RAM, hasta 12 GB, así como la integración de Siri AI, chip N1 con Wifi 7, y un nuevo mando a distancia.

Por último, tendremos nuevos MacBook, como el MacBook Pro con chip M6, y modelos de 14 y 16 pulgadas con pantallas OLED y chips M5 Pro y M5 Max. También podríamos esperar un nuevo iMac de 24 pulgadas, que contaría con el nuevo chip M6, así como nuevos colores. Siendo honestos, creemos que de toda esta lista, los dos nuevos dispositivos con Siri AI y el sistema operativo homeOS son difíciles de que se hagan realidad, pero el resto, es altamente probable que se presenten en unas semanas.