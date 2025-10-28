Este ajuste mejora al instante el rendimiento de tu móvil Oppo

Aunque nuestros teléfonos móviles cada vez son más potentes y cuentan con un mayor espacio de almacenamiento y memoria RAM, a veces no es suficiente. Si tienes un teléfono OPPO y te encuentras con este problema, no te preocupes porque tiene solución. Puedes ampliar la memoria RAM de tu dispositivo, te contamos cómo.

Amplía la memoria RAM de tu Oppo con este sencillo ajuste

La memoria RAM de nuestros móviles sirve para realizar las tareas y ejecutar aplicaciones, al mismo tiempo que almacena de forma temporal los datos. Tener suficiente memoria supone que nuestro móvil funcione de forma fluida. Si abrimos muchas aplicaciones o estamos ejecutando muchas acciones al mismo tiempo, es posible que nos quedemos sin memoria y el teléfono sufra las consecuencias. Lo que hace que vaya más lento y no tengamos una experiencia satisfactoria. Una de las alternativas, es liberar memoria, finalizar tareas en segundo plano o borrar archivos temporales, algo que ayuda considerablemente en esta tarea.

Ampliando la memoria RAM en tu móvil OPPO | TecnoXplora

Cuando estas medidas no funcionan, debemos plantearnos, llevar a cabo otras opciones como ampliar de forma virtual la memoria RAM de nuestro dispositivo. Esta opción no es común en todos los dispositivos, uno de los fabricantes que nos permite llevar este ajuste es OPPO. A través de las opciones configuración podemos transformar de forma provisional parte de la memoria interna en memoria RAM. Para ello solo tenemos que seguir los siguientes pasos.

Acceso de los ajustes del teléfono donde debemos localizar “información del dispositivo”

Un menú en el que encontramos una gran variedad de opciones.

En este caso, debemos seleccionar la opción “RAM”

A primera vista, nos ofrece la información relativa a la memoria del teléfono y su capacidad de ampliación. Por ejemplo, 12,0 GB + 12,0 GB

Pulsa sobre esta opción, esto nos da acceso a la configuración de la memoria.

Lo primero es activar el botón junto a “ampliación de RAM”

Una vez hecho esto, podemos seleccionar la cantidad de memoria que vamos a implementar.

Podemos elegir entre 4GB, 8GB o 12 GB como máximo.

Solo podremos llevar a cabo esta operación si disponemos de suficiente espacio de almacenamiento libre. Esta además se reducirá en la proporción en que aumentemos la memoria. En resumidas cuentas, A mayor RAM, menor espacio de almacenamiento. Además, debemos tener en cuenta que al tratarse de una memoria virtual, esta no es tan rápida como la memoria RAM propiamente dicha, Por lo que, aunque mejoremos la fluidez, no será igual que si de memoria RAM real se tratara.

Un ajuste que podemos usar de forma temporal o dejarlo de forma predeterminada si fuera necesario. Por lo que, si no es preciso ese plus de fluidez que nos otorga y necesitamos recuperar espacio de almacenamiento, siempre podemos revertir el ajuste y volver al ajuste original, como si no hubiera pasado nada. Una alternativa que nos soluciona de forma puntual los problemas de fluidez de nuestro dispositivo. Por lo que no está de mal echar un vistazo y llevar a cabo tareas de mantenimiento para liberar la memoria.