El atajo para pagar más rápido con tu Apple Watch

Los relojes inteligentes como el Apple Watch, se han convertido en una parte muy importante de nuestro día a día. No solo como un control activo de nuestra salud y actividad física, sino también a la hora de hacernos la vida más fácil. A continuación, te contamos la forma de agilizar los pagos desde nuestro reloj.

El atajo para pagar más rápido con tu Apple Watch

Una de las funcionalidades más interesantes de las que nos ofrecen estos dispositivos es la de realizar pagos. Una acción de lo más cotidiana y utilizada por los usuarios. Son muchos los usuarios que pierden tiempo a la hora de realizar sus compras, buscando la app de Wallet en su teléfono o reloj. Con este atajo no tendrás que sacar el móvil del bolso o el bolsillo, ni tocar la pantalla del reloj.

Pago rápido con Apple Watch | TecnoXplora

Gracias a este atajo, solo tendremos que realizar un sencillo gesto el cual está integrado en el hardware del dispositivo. Esto es lo que tienes que hacer para activar Apple Pay de una forma rápida.

Nuestro reloj consta de un botón de acción además de la corona.

además de la corona. Para acceder rápidamente a tus método de pago, solo tienes que pulsar dos veces seguidas el botón alargado que se encuentra junto a la corona digital.

alargado que se encuentra junto a la corona digital. Solo tardarán unos milisegundos en aparecer la tarjeta previamente configurada en tu teléfono móvil.

lista para ser utilizada. Solo queda acercar el reloj al TPV para realizar el pago de forma correcta, segura y sin demoras.

Si aún no has configurado la tarjeta de pago en el reloj, el proceso se gestiona directamente desde el ecosistema de Apple y es muy sencillo e intuitivo. Abre la app de Apple Wallet en tu teléfono, el cual está vinculado al reloj.

Pulsa el botón, para añadir un nuevo método de pago, sigue los pasos que nos indica el asistente, en el que tendremos que introducir los datos de la tarjeta, la numeración, la fecha de caducidad y el código de seguridad. Una operación que debe ser aprobada desde la app de tu banco.

Podemos configurar diferentes tarjetas y asignar cuál de ellas usaremos de forma predeterminada para nuestros pagos. Apareciendo en primer lugar, al ejecutar el atajo. una forma rápida, sencilla y segura de hacer uso de nuestras tarjetas.

A la hora de usar el reloj como método de pago, no solo tenemos que tener en cuenta que se trata de el método más rápido, sino que además es seguro, ya que los datos de la tarjeta no se comparten con los negocios de manera que evitamos futuras sorpresas, como cargos indebidos, además estamos protegidos frente a pérdidas y robos. Un sistema que cambiará la forma en la que compramos y realizamos todas nuestras compras del día a día. Con un simple gesto que pasará totalmente desapercibido.