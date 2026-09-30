El nuevo Fire TV Stick 4K llega a España junto a un mando a distancia más moderno

Amazon nos ha sorprendido hoy con uno de sus lanzamientos estrella en la división de Devices, como es un nuevo Fire Stick TV 4K, que llega para posicionarse en la parte más alta de la gama, y poniendo las bases de lo que va a ser el resto de la gama a lo largo de los próximos meses. Y es que Amazon ha reorganizado su gama para que sea más sencilla e intuitiva para los consumidores. Pero vamos a centrarnos en este nuevo modelo que llega con un mando totalmente nuevo.

Precio y disponibilidad

Este nuevo Fire TV Stick 4K se estrena en nuestro país desde hoy mismo, ya lo podemos comprar en Amazon por tan solo 35,99 euros, eso sí, por tiempo limitado, ya que después del periodo promocional volverá a su precio original de 74,99 euros, nada menos que el doble. El nuevo mando se podrá comprar aparte desde finales del mes de octubre por 15,99 euros.

Nuevo Fire TV Stick 4K

Este nuevo modelo con resolución 4K nos ofrece la máxima calidad de imagen, y además cuenta con un diseño exterior que ahora se caracteriza por el sistema de alimentación directa (Direct Power). Esta tecnología permite conectar el dispositivo a la corriente mediante el puerto USB del propio televisor utilizando el cable incluido, eliminando la necesidad de cargadores voluminosos, reduciendo el enredo de cables detrás de la pantalla y facilitando llevarlo de viaje.

Nuevo Fire TV Stick 4K | Amazon

Este nuevo Fire Stick TV 4K cuenta, entre otras grandes novedades, con Alexa+, el nuevo asistente de voz con inteligencia artificial generativa, que es capaz no solo de hablar de forma natural con nosotros, sino también de sugerirnos los contenidos que más nos pueda apetecer ver en todo momento.

Ahora el mando a distancia es la estrella

Y es que sin duda es la gran novedad de esta nueva generación, ya que, aunque el Fire Stick llega con el mando tradicional, tenemos la opción de comprar un mando totalmente renovado. Empezando por el diseño, que es asimétrico, con una parte superior plana y una inferior curva de mayor peso que ayuda a identificar instantáneamente la orientación adecuada al tomarlo.

Además, destaca por un botón de inicio con superficie metálica diferenciada, que se hace notar, de hecho, es una tecla que se pulsa de media más de 100 millones de veces al día en todo el parque de dispositivos. Tiene botones hundidos o con formas exclusivas para localizarlos únicamente con el tacto. El botón de estrella es personalizable y permite guardar accesos directos a una aplicación específica o a ajustes del sistema como subtítulos y la lupa en pantalla.

Controles dedicados de encendido, volumen y silencio compatibles con televisores, barras de sonido y receptores. Y, por último, lo mejor es que es totalmente compatible con todos los Fire TV lanzados desde 2019. Así que puedes ir a comprarlo a finales de mes y renovar por completo la experiencia de uso. Pero no será la principal novedad, ya que Amazon ha anunciado que en un futuro próximo también llegará el Fire TV Remote Plus, que será un mando de alta gama fabricado en aluminio con botones retroiluminados y la función Buscar mi mando, con comandos como Alexa, encuentra mi mando. Un mando que estará destinado a sustituir al Alexa Voice Remote Pro cuando se lance.

Y por último, Amazon ha anunciado que la gama de Fire Stick TV se ha reorganizado con tres modelos. El Fire Stick HD como modelo más accesible, el Fire TV Stick 4K, el más equilibrado con imagen 4K, y el Fire TV Stick 4K Max, que es el modelo diseñado para videojuegos, gracias a su mayor velocidad de procesamiento y redes, así como por el sonido Dolby. Finalmente, el Fire TV Cube sigue siendo la opción más premium de la gama.