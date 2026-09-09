Así funciona y puedes activar HiLight: la función estrella de los Google Pixel 11 Pro

Los recién llegados Google Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold, cuentan con una función exclusiva la cual nos hace mirar al pasado y que ha llamado poderosamente la atención de los usuarios, se trata de la función HiLight. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre esta nueva función.

HiLight, la función estrella de los Google Pixel 11

Aunque nos pueda parecer lo contrario está lejos de ser un simple LED de notificaciones, se trata de un sistema integrado en el módulo de la cámara, a través del cual estaremos al corriente de todo aunque nuestro teléfono esté boca abajo. Esto es lo que lo hace tan especial y así puedes configurarlo.

Activando HiLight | TecnoXplora

Diseñada para ofrecernos información en un simple vistazo, HiLight cuenta con un conjunto de luces LED RGB, las cuales las encontramos alrededor del módulo de la cámara trasera de los modelos “fold” y “Pro” del nuevo Píxel 11. Una funcionalidad que se pone en marcha cuando colocamos nuestro teléfono apoyado sobre la pantalla, evitando activaciones accidentales.

Por ahora cuenta con dos funciones principales, una de ellas son las interacciones con Gemini, momento en el cual el anillo emite suaves pulsaciones. lo que nos indica que el asistente se encuentra en modo escucha, procesando la información o ofreciéndonos respuesta.

La otra función nos avisa de las llamadas o mensajes de nuestros contactos favoritos. De modo que, al asignar un color distinto a cada uno de ellos, sabremos quien nos llama o escribe sin necesidad de levantar el móvil o mirar la pantalla. Momento en que decidimos si queremos o no atender la llamada de estos contactos.

Activar y configurar esta nueva función es de lo más sencillo. Por defecto esta está activa por defecto, aunque siempre tenemos la opción de revisar las preferencias o apagarla en cualquier momento.

Desde los ajustes del teléfono.

del teléfono. Accede al menú “ sistema ”

” Donde encontramos las opciones de “ HiLight”

Pulsa el interruptor sobre “usar HiLight” para activar o desactivar esta opción.

Una de las principales características por la que destaca esta nueva función es la capacidad de personalización, asignando un color diferente a cada contacto. Un ajuste que no podemos llevar a cabo desde el menú de activación, y debemos dirigirnos a los contactos para realizar los ajustes que creamos necesarios.

Para ello abre la app de “ contactos ” de Google

” de Google Esta función sólo está disponible para los contactos favoritos

Selecciona uno de tus contactos “ favoritos ”

” Entra en el apartado “ configuración de contacto”

Pulsa la opción “HiLight” para acceder al selector de colores.

para acceder al selector de colores. Elige el tono que quieras asignar a este. Para ver el resultado pulsa “vista previa”

Una vez terminado de elegir el color, pulsa sobre “hecho” para aplicar el cambio.

Esta también está disponible incluso si hemos activado los modos "Silenciar al girar", "No Molestar" o el modo "Descanso". Lo que permite que se siga iluminando de está forma no perderemos las llamadas importantes de los contactos seleccionados. Para no recibir este tipo de notificaciones, tan solo tendremos que optar por desactivar la función, en los ajustes de cada uno de estos modos.