WhatsApp: así puedes enviar historial de mensajes a nuevos miembros de un grupo

Entrar de nuevo en una conversación de WhatsApp tiene sus ventajas y sus desventajas, una de ellas es no saber de que se ha estado hablando en el grupo previamente a nuestra llegada. Es por ello que ahora podemos poner en contexto a los nuevos miembros con la ayuda de esta nueva función.

WhatsApp ya permite compartir el historial de mensajes en los grupos

Añadir a un nuevo participante en un grupo de forma tardía es algo habitual, y algo que dejaba a este descolocado, a ciegas y fuera de contexto. Sin tener acceso a lo que se había tratado con anterioridad.

Compartiendo el historial del mensajes con un nuevo miembro de un grupo de WhatsApp | TecnoXplora

Por lo que el resto de participantes se veían en la obligación de ponerse al día invirtiendo un valioso tiempo y repitiendo información que ya se había compartido, algo que podría generar cierto caos en el grupo. Para evitar la saturación del grupo o las conversaciones paralelas ahora tenemos una nueva función que permite poner al día al nuevo integrante.

Una funcionalidad que no interfiere con la evolución natural del grupo, ya que nos permite hacerlo de forma paralela sin interceder en esta. Ya que la plataforma permite compartir el historial de mensajes recientes a los nuevos miembros en el momento en que se unen al grupo. De manera que les ofrece la oportunidad de repasar todo el contenido de las conversaciones con las fotos, enlaces y videos compartidos previamente, poniendo contexto y mejorar la integración, siendo esta más dinámica y natural al mismo tiempo que eficiente.

Usar esta nueva funcionalidad es de lo más sencillo, y solo tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos.

La persona encargada de añadir a los nuevos miembros solo tiene que acceder a la información del chat grupal en concreto y pulsar en la opción “añadir miembros”

Elige al contacto de la agenda.

Al hacerlo, en la parte inferior de la pantalla vemos que aparece un nuevo interruptor que nos permite confirmar la acción.

En el que además se nos informa de que se añadirán los mensajes recientes.

Pulsa sobre el interruptor para activarlo.

Y finaliza el proceso.

Una vez realizado este procedimiento de forma exitosa, el contacto añadido podrá revisar el contenido anterior del chat. Algo que se consigue sin alterar en absoluto los estándares de privacidad de la plataforma.

De esta forma podemos decidir si queremos o no que los nuevos miembros del grupo tengan acceso a la información previa. Mediante una notificación, se informa al resto de los integrantes de que se ha añadido un nuevo miembro y que se ha compartido el historial de mensajes con este. Por lo que el proceso es totalmente transparente para todos los usuarios. Al mismo tiempo que se detalla la fecha y la hora a partir de la cual este nuevo usuario tiene acceso a la información. Manteniendo la protección de cifrado de extremo a extremo con la que cuentan todos los chats.

Una característica que por el momento no está disponible todavía para todos los usuarios, ya que se encuentra en pleno despliegue, por lo que puede demorarse unas semanas.