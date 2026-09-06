Qué son los Cuadernos de Gemini y cómo usarlos de forma efectiva

Google sigue ampliando las posibilidades de Gemini, y una de sus novedades más interesantes son los cuadernos o notebooks de Gemini, una herramienta perfecta para organizar proyectos y trabajar con la inteligencia artificial sin tener que explicarle constantemente qué estás haciendo.

Así que, te vamos a enseñar qué son los cuadernos de Gemini y cómo sacarles más partido. En resumen, son un espacio dedicado a un proyecto concreto donde Gemini mantiene las instrucciones, las fuentes y las conversaciones relacionadas con ese tema. De esta forma, puedes volver días después y continuar trabajando con el contexto que ya habías proporcionad

Qué son los cuadernos de Gemini

Los cuadernos funcionan como espacios de trabajo independientes dentro de Gemini. Puedes tener, por ejemplo, un cuaderno para organizar unas vacaciones, otro para preparar una oposición, otro para aprender inglés y otro dedicado a un proyecto profesional.

Gemini Live con las nuevas funciones en acción | Google

Dentro de cada uno puedes proporcionar unas instrucciones específicas y añadir fuentes que Gemini utilizará como referencia. Dependiendo del plan de Google AI contratado, Google permite incorporar hasta 600 fuentes en un mismo cuaderno.

Además, los cuadernos están relacionados directamente con Gemini Notebook, el nuevo nombre de NotebookLM desde julio de 2026. Los notebooks creados en Gemini Notebook aparecen automáticamente en Gemini y los cambios realizados en cualquiera de los dos servicios se sincronizan.

Hay una diferencia importante entre ambos servicios. En Gemini Notebook, las respuestas se fundamentan exclusivamente en las fuentes incluidas en el cuaderno. Cuando utilizas ese mismo cuaderno desde Gemini, la inteligencia artificial puede combinar esas fuentes con búsquedas en Internet y otras herramientas de Gemini.

Para qué puedes utilizar los cuadernos

Como habrás imaginado, las posibilidades dependen principalmente del proyecto que quieras desarrollar, pero le vas a sacar mucho partido. ¿Trabajas en marketing? Crea un cuaderno con toda la información de tus proyectos y tendrás un agente de IA apoyándote en todo. ¿Vas a planificar un viaje? Guarda todo en un cuaderno de Gemini y que te vaya ayudando.

Por ejemplo, podrías crear un cuaderno llamado "Viaje a Japón", añadir información sobre vuelos, hoteles y lugares que quieres visitar y pedir a Gemini que vaya preparando diferentes itinerarios. Opciones no te faltarán para exprimir esta función.

Cómo crear un cuaderno en Gemini

El proceso es bastante sencillo y puedes hacerlo directamente desde la versión web de Gemini. Así que sigue estos pasos para crear tu propio cuaderno en Gemini.