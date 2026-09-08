Xiaomi lanza una enorme tableta de más de 13" con una batería gigante

La firma china ha celebrado un importante evento en su país, donde ha presentado algunos de sus dispositivos más destacados de cara a la recta final del año. No solo hemos conocido su nuevo móvil de alta gama, el Xiaomi 18 Fold, con aspecto ultraancho, como el que se espera del primer iPhone plegable, sino que nos ha brindado también una potente tableta, que también presume, como el plegable, del nuevo procesador fabricado por la firma china, el nuevo XRing de tercera generación.

Ficha técnica de la nueva Xiaomi Pad 9 Pro Max

Se trata de una tableta de un tamaño XXL, ya que hablamos de 13,3 pulgadas de diagonal, cerca de lo que nos pueden ofrecer algunos ordenadores portátiles, y por tanto, también puede abarcar ese segmento del mercado, el de híbrido con tableta. Esta pantalla tiene tecnología LCD, y una resolución elevada de 3408 x 2270 píxeles, con una tasa de refresco por encima de la media, de 144 Hz, así como un brillo pico de 1000 nits.

Xiaomi Pad 9 Pro Max | Xiaomi

Como hemos visto con su móvil plegable, esta tablet cuenta con el nuevo procesador de la marca china, el Xring O3, que le da un rendimiento de buque insignia, aunque algo por debajo de los habituales Snapdragon y Dimensity. Llega en versiones con hasta 1TB de almacenamiento interno, y hasta 16 GB de memoria RAM, lo que sin duda es una combinación muy potente.

En cuanto a la cámara de fotos, aunque sabemos que las tabletas no suelen ofrecer grandes prestaciones en este sentido, sí tenemos un buen sensor de 50 megapíxeles detrás, y uno de 32 megapíxeles delante, no está nada mal. Uno de los aspectos más destacados es que cuenta con una batería bastante grande, de 12000 mAh, eso son casi 1000 mAh por pulgada, lo que es una ratio bastante elevada que nos indica que esta tableta podrá mantenerse encendida muchas horas con una sola carga.

La carga es relativamente potente, con 45W, ofreciendo también carga inversa. La tableta llega con Android 17 bajo la nueva capa HyperOS 4, que no solo ofrece las principales novedades del sistema operativo de Google, sino también muchas mejoras introducidas por Xiaomi para mejorar el uso de sus dispositivos. Un aspecto a destacar también es el del sonido, ya que cuenta con nada menos que 8 altavoces, lo que no solo nos proporciona sonido estéreo, sino también muy envolvente.

También hay seis micrófonos, para llamadas con sonido de calidad y sin tener que estar anclados junto a la tableta. Las dimensiones de esta tableta de gran tamaño son de 296.2 x 203.08 x 5.67 mm, por lo que es realmente delgada, y tiene un peso de 645 gramos. De momento se ha lanzado en China, y es posible que llegue a Europa durante el otoño. El precio en su país de origen parte de los 615 euros al cambio, para la versión de 8GB+256GB.