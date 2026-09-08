El Xiaomi 18 Fold se estrena en formato ancho y con diseño a lo Pixel

Xiaomi ha presentado en China una nueva generación de su plegable de tipo libro, pero lo ha hecho apenas un par de días antes que el primer iPhone plegable, y asumiendo la que será su gran novedad. El formato ultra ancho, que nos permitirá interactuar con el dispositivo como si de una pequeña tableta se tratara. El nuevo Xiaomi 18 Fold nos ofrece un diseño renovado, que nos recuerda a los Pixel y una gran novedad, como su nuevo procesador XRing 03 fabricado por la propia firma china. Vamos a conocer todos los detalles de un dispositivo que probablemente no salga nunca de China.

Ficha técnica del Xiaomi 18 Fold

El nuevo teléfono de Xiaomi llega con un aspecto ancho, esto quiere decir que cuando está en horizontal, su pantalla es más achatada, en este caso de 7,58 pulgadas, con resolución de 2364x1672 píxeles. Mientras que la pantalla externa es mucho más pequeña por esto, ya que es de solo 5,38 pulgadas, muy pequeña comparada con lo habitual que encontramos en estos teléfonos, que suele rondar las 6,5 pulgadas.

Pero gracias a este formato se puede utilizar con una relación de aspecto similar a la de una tableta. Precisamente ese es el enfoque que le dará Apple a su primer plegable, y que le ha dado también Samsung o Huawei a sus últimos plegables. Esta tiene también una tasa de refresco de 120 Hz, así como tecnología AMOLED, y un brillo pico de 4000 nits, ideal para poder visualizarla a plena luz del sol.

A nivel de rendimiento, cuenta con el nuevo procesador Xring 03 de Xiaomi, que viene acompañado de 12 GB o 16 GB de memoria RAM. Mientras que el almacenamiento interno está disponible en versiones de hasta 1 TB. La cámara de este nuevo plegable se aloja en un módulo horizontal con forma de pastilla que nos recuerda mucho a los Google Pixel. Está capitaneada por un sensor de 200 megapíxeles, de Samsung.

A este le acompaña un telefoto de periscopio, con una resolución de 50 megapíxeles, y un zoom óptico de 3,5x, mientras que el ultra gran angular cuenta con una resolución de 50 megapíxeles. La cámara selfie es de 16 megapíxeles, y hay una en cada una de las pantallas, en total cuenta con cinco cámaras este dispositivo plegable de Xiaomi. La batería de este plegable es una de las más grandes de su categoría.

Tiene una capacidad de 6000 mAh, sin duda muy generosa, y se puede cargar con una potencia de 67 W mediante cables, o de 50 W de forma inalámbrica. El teléfono tiene unas dimensiones de 117.8 x 83.6 x 10.68 mm plegado, y desplegado de 117.8 x 163.8 x 5.02 mm, su peso es de 219 gramos, muy ligero sin duda. El precio de partida de este dispositivo en China es de 1410 euros al cambio, un precio muy ajustado para la versión de 12+256GB, pero que lamentablemente parece que no disfrutaremos en el futuro en Europa.