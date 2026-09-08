Novedades de la beta de macOS Golden Gate antes de estrenar su versión final

Tras su presentación durante el WWDC Apple ha lanzado su versión preliminar de su nuevo sistema operativo macOS 27 Golden Gate. Y hasta su despliegue definitivo a mediados de septiembre sigue ajustando detalles de cara al lanzamiento de la versión final. Mientras que esperamos a su lanzamiento definitivo, podemos disfrutar de forma adelantada de este y estas son la novedades que presenta la última actualización de la beta 5 (build 26A5406e)

Todo lo que necesitas saber sobre macOS Golden Gate Beta 5

una actualización que principalmente se ha centrado en la estabilización del sistema y en la que han introducido correcciones para la mejora tanto del renacimiento como en el diseño. Las primeras versiones beta del nuevo sistema han sido las encargadas de introducir los cambios más radicales, mientras que esta última se centra en mejorar y pulir la experiencia, en las que se han tenido en cuenta las impresiones de los desarrolladores y en las que se han revertido algunas decisiones tomadas.

Macbook Neo | Apple

Uno de los cambios introducidos está en las ventanas, estas ya no se ajustan de forma dinámica a los contenidos de la barra de menús, como sucedía en Tahoe. Volviendo al diseño clásico de las ventanas, dándoles un aspecto visual más coherente.

Otra de las actualizaciones la encontramos en el navegador de internet, Safari 27.0 en el que se mejora la integración con Apple inteligent. Lo que se traduce en la posibilidad de agrupar las pestañas automáticamente y optimizando la función para generar extensiones personalizadas usando un lenguaje natural con Siri.

Pero donde más notamos la diferencia es en la estabilización del hardware, a través del firmware 20457.1.27, con lo que se consigue un mejor rendimiento del sistema. Corrigiendo los errores reportados en la beta 4.

Cabe recordar que estamos frente al primer sistema operativo de Apple diseñado para los procesadores Apple Silicon Mi o superior, dejando atrás el soporte para los chip de intel. Y en el que destacan sus nuevas funciones.

La principal es la integración de la inteligencia artificial, Con un asistente de voz mucho más conversacional, que comprende el contexto y que es capaz de llevar a cabo acciones complejas interactuando con aplicaciones de terceros y desde su propia app, con interacciones más largas e incluso integrado en el spotlight.

En lo que se refiere a su aspecto y diseño, la gran novedad es la introducción de un control deslizante que permite al usuario elegir el grado de transparencia de la interfaz, Algo que no era posible en su predecesor y que no era del agrado de muchos de sus usuarios.

Un sistema mucho más rápido en la gestión de Fotos mejorando su rendimiento hasta en un 70%. Así como una mejora sustancial en en la velocidad de transferencia, sobre todo de archivos a través de AirDrop, alcanzando hasta un 80% más de velocidad.