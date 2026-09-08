Sony relanza sus auriculares más icónicos con un precio más ajustado

Hace unas semanas os contábamos que se habían filtrado unos auriculares de Sony que curiosamente ya habían llegado al mercado hace unos años, como los topes de gama en la categoría de diadema. Ahora estos regresan al mercado con aires renovados, y algunas características bastante sorprendentes, que van a permitirles ser más sostenibles, y también mejorar en algunos aspectos clave. Pero el objetivo es claro, ofrecer a los consumidores unos auriculares de calidad, de alta gama, a un precio más asequible.

Precio y disponibilidad

Los nuevos auriculares de Sony son los WH-1000XM4C, tal y como se filtraron hace unas semanas, se han puesto a la venta en España por 280 euros, un precio bastante inferior al que tuvieron originalmente cuando se lanzaron como los tope de gama de la marca. Están disponibles en tres colores, negro, plata y lavanda.

Nuevos Sony WH-1000XM4C | Sony

Ficha técnica de los Sony WH-1000XM4C

Básicamente, estamos ante aquellos WH-1000XM4C lanzados hace unos años, pero con algunas mejoras que justifican su compra, sobre todo por un precio más accesible del que tuvieron en su momento. Estos siguen contando con una de las principales señas de identidad de estos auriculares, como es su espectacular cancelación de ruido. Esta permite atenuar de forma eficaz los ruidos que nos rodean, por ejemplo, en la ciudad, el bullicio de las multitudes y el sonido ambiente durante los viajes, que pueden llegar a ser molestos.

Ahora estos auriculares cuentan con un ecualizador de 10 bandas, más completo, que permite darle una tonalidad mucho más personal al sonido de estos. Cuentan con una impedancia de 40 ohmios encendidos o de 16 ohmios apagados. La respuesta de frecuencia con conectividad Bluetooth es de 20 Hz - 20.000 Hz con el muestreo estándar de 44,1 kHz y de 20 Hz - 40.000 Hz con el muestreo de alta resolución LDAC de 96 kHz a 990 kbps.

Cuenta con DSEE Extreme para restaurar la calidad del sonido comprimido y es compatible con el funcionamiento pasivo, para seguir escuchando música con cable incluso si se agota la batería, lo que es muy socorrido. Uno de los aspectos más importantes es la batería, ya que esta nos ofrece una autonomía de hasta 27 horas con la cancelación de ruido activada y de hasta 34 horas con la cancelación de ruido desactivada.

Los auriculares tardan en cargarse tres horas completamente. Una de las grandes mejoras es que llegan con conectividad Bluetooth 6.0, la última versión de este estándar. Es compatible con audio de alta resolución gracias a los formatos SBC, AAC y LDAC. Cuenta con cancelación de ruido con tres escenarios de uso. En definitiva, unos auriculares que llegan con sutiles mejoras, conservando su espectacular sonido, y con un precio mucho más asequible.