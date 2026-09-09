Qué móviles presenta Apple y cuánto costarán: este iPhone podría superar los 2.000 euros

Apple celebra su esperada keynote de septiembre, una de las grandes citas tecnológicas del año. Será además la primera gran presentación de productos con John Ternus como CEO, tras sustituir a Tim Cook.

Se espera que la compañía presente los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, además de su primer iPhone plegable. El iPhone 18 estándar, por su parte, podría retrasar su llegada hasta la primera mitad de 2027.

El iPhone plegable podría rozar los 3.000 euros

El gran protagonista será previsiblemente el primer móvil plegable de Apple, con un diseño tipo libro y acabado en titanio.

Su precio podría superar los 2.000 dólares, aunque algunas filtraciones apuntan a que partiría de unos 2.200 euros. De confirmarse estas cifras, el modelo de 256 GB costaría unos 2.290 euros, el de 512 GB cerca de 2.600 euros y el de 1 TB rondaría los 2.900 euros.

El dispositivo tendría una pantalla interior de unas 7,8 pulgadas y otra exterior de alrededor de 5,5 pulgadas. También incorporaría previsiblemente el chip A20 Pro, fabricado con tecnología de 2 nanómetros.

Así serían los iPhone 18 Pro y Pro Max

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max mantendrían un diseño similar al de los iPhone 17 Pro y Pro Max, respectivamente, aunque con algunos cambios en el frontal y la parte trasera.

Ambos estrenarían el A20 Pro, que ofrecería más rendimiento y eficiencia energética. También se esperan mejoras en las cámaras y una Dynamic Island más pequeña.

En cuanto al precio, las filtraciones apuntan a una subida de entre el 10% y el 20% respecto a los modelos Pro anteriores.

El iPhone 18 Pro podría partir de entre 1.200 y 1.250 dólares, mientras que el 18 Pro Max se situaría entre 1.350 y 1.400 dólares. Son precios orientativos y todavía no se conocen las cifras oficiales para España.

Otros dispositivos

Además de los iPhone, Apple podría aprovechar el evento para presentar los nuevos Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 y AirPods 5.

Todos estos datos proceden de filtraciones previas a la celebración del evento, por lo que las características y, especialmente, los precios todavía podrían cambiar.

El evento comenzará a las 19:00 hora peninsular española de este 9 de septiembre y podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de Apple.