Esta es una de las mejores funciones de los Pixel 11, y ha pasado totalmente desapercibida

Las nuevas versiones de los sistemas operativos y las nuevas generaciones de móviles ponen su foco en el diseño o en la potencia del procesador, entre otros aspectos, pasando desapercibidas otras funciones que usamos todos los días y que revolucionan la forma en que las usamos. A continuación te contamos la sorpresa que esconde el teclado del nuevo Google Pixel 11.

La función de teclado que cambiará para siempre cómo escribes en tu móvil

El lanzamiento del Google 11 trae consigo una serie de novedades exclusivas, las cuales por el momento solo pueden disfrutar sus usuarios. Este es el caso del nuevo “dictado pulido” disponible de forma nativa en Gboard, el teclado de Google.

Nueva función de Gboard | TecnoXplora

La herramienta de dictado de voz, ahora mejorada con la ayuda de la inteligencia artificial, a través de la cual cambiará la forma en la que dictamos los textos al teléfono. Hasta hace poco, las transcripciones carecían de signos de puntuación, estaban plagadas de errores y la mayoría de las veces eran una combinación de palabras o frases inconexas, por lo que perdían todo el sentido.

Con las mejoras introducidas, ahora podremos hablar de forma natural, igual que si habláramos con alguien de carne y hueso, sin preocuparnos, ya que será la inteligencia artificial la que se encargará de mejorar el resultado, trabajando en segundo plano.

Una característica que destaca por su capacidad de organización, lo que significa que en tiempo real es capaz de escucharnos y corregir el estilo, eliminando todo rastro de imprecisiones, así como las pausas, la muletilla como “mmm” o “eh” e incluso los titubeos. Ofreciéndonos como resultado un texto, estructurado, limpio y coherente, listo para compartir.

Pero lo que realmente lo hace especial, es la capacidad de edición mediante comandos naturales. De manera que ya no es necesario corregir sobre el texto escrito, para corregir errores o cambiar el tono del mensaje. De manera que solo tenemos que dictar el contenido y a continuación las instrucciones pertinentes de forma verbal para que le dé el enfoque correcto. Con indicaciones como "haz que este mensaje suene más amable" o "añade emojis alegres", estas son interpretadas por los algoritmos y los aplicarán al texto.

Al mismo tiempo que si hacemos uso de varios idiomas en un entorno bilingüe, es capaz de diferenciar entre ambos e incluso mezclar de forma fluida los idiomas. Intercalando parte del texto en un idioma y, de forma natural, frases o expresiones en otro totalmente distinto, ya sean en inglés, sueco o Japonés. Transcribiendo a la perfección el mensaje.

Para hacer uso de esta nueva función no es necesario instalar, puesto que está integrada de forma nativa en Gboard, por lo que podremos usarla en cualquier aplicación en la que puedas escribir, ya sea la app de correo, de mensajería o una red social, entre otras. Para activarlo, solo tenemos que desplegar el teclado, verás cómo el icono del micrófono se ha actualizado y junto a este nos muestra el destello de Gemini. Lo cual nos indica que tenemos acceso a la inteligencia artificial de Google. Y la señal inequívoca de que cuenta con funciones inteligentes.

Al pulsar sobre este, veremos cómo la interfaz se vuelve de color turquesa, lo que nos indica que está escuchando, lista para actualizar. Una vez terminamos de dictar el mensaje, pulsa el botón de confirmación. Momento a partir del cual comienza a analizar la información para ofrecernos la mejor respuesta. Una proceso que se realiza de forma temporal y de forma local en el dispositivo, con lo que nuestra privacidad se mantiene a salvo en todo momento.