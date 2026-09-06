Cómo quitar la barra de Gemini en un documento de Google

Google está integrando cada vez más Gemini en sus diferentes servicios y Google Docs no es una excepción. La inteligencia artificial de la compañía puede ayudarte a generar contenido, resumir información o mejorar un texto, pero no todo el mundo quiere tener sus herramientas permanentemente visibles mientras trabaja.

Y ua de las últimas integraciones es la barra de Gemini que aparece en la parte inferior de los documentos. Aunque puede resultar práctica si utilizas habitualmente la IA, también ocupa espacio en pantalla y puede llegar a molestar, especialmente si prefieres una interfaz lo más limpia posible. La buena noticia es que Google permite ocultarla en cuestión de segundos.

Así que vamos a contarte todos los pasos a seguir poara esconder la barra de Gemini cuando trabajas en un documento de Google Y tranquilo, porque el proceso es completamente reversible.

Puedes ocultar la barra de Gemini desde el propio documento

Si tienes activadas las funciones de Gemini en Google Docs, es posible que veas una barra dedicada a la inteligencia artificial en la zona inferior de la pantalla. Desde ella puedes pedir a Gemini que escriba contenido, haga cambios en el documento o responda a diferentes consultas.

El problema es que esta barra permanece visible mientras trabajas y, dependiendo del tamaño de tu pantalla o de cómo tengas organizada la ventana del navegador, puede acabar restando espacio al documento. Algo de lo más molesto al trabajar desde un portátil o cuando utilizas Google Docs junto a otra aplicación mediante la pantalla dividida.

Pero, como te hemos dicho, vas a poder desactivar la barra de Gemini mientras trabajas y de la forma más sencilla. Para hacerlo, abre cualquier documento de Google Docs en el que aparezca la barra. A continuación, pulsa sobre Gemini en el menú situado en la parte superior de la pantalla. Se abrirá un pequeño menú con varias opciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Ocultar barra de Gemini en Google Docs | Alfonso de Frutos Sastre

Entre ellas encontrarás “Mostrar barra inferior de Gemini”. Si la barra está activa, verás una marca junto a esta opción. Solo tienes que pulsar sobre ella para desmarcarla y la barra inferior desaparecerá del documento.

Hay que tener en cuenta que este ajuste simplemente sirve para esconder la barra inferior. No significa que Gemini deje de estar disponible en Google Docs ni que estés desactivando las funciones de inteligencia artificial asociadas a tu cuenta.

De hecho, podrás seguir entrando en el menú Gemini de la parte superior y utilizar las diferentes herramientas disponibles cuando las necesites. Por ejemplo, desde aquí aparecen opciones como crear un documento, añadir texto o preguntar cualquier otra cosa a la IA. Así que, si te molesta Gemini mientras trabajas en un documento de Google, no dudes en desactivar esta función.