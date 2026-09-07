ANALIZARÁ TU ROPA
Google Fotos va a revolucionar tu vestuario con su última novedad
La app de Google está expandiendo una interesante función que será capaz de generar nuestro propio catálogo de prendas.
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Acertar con nuestra vestimenta dependiendo del lugar al que vayamos a asistir es un don que no todos tenemos. Podemos creer que vamos más o menos bien conjuntados, pero no siempre es así. Menos mal que la IA una vez más va a ser capaz de ofrecernos una manera diferente de usar su inteligencia, también para que nuestra vestimenta sea más vistosa y sobre todo mejor conjuntada, y la nueva función de Google Fotos promete darnos un buen empujón en ese sentido.
Reconocerá nuestra ropa y sugerirá cómo conjuntarla
Hace unos meses, una presentación de Alexa+ nos mostraba cómo las pantallas de Amazon podían echar un vistazo a nuestra vestimenta, analizarla y, si procedía, aconsejarnos sobre cómo mejorar el outfit o, como fue el caso, constatar que la ponente iba bien conjuntada para la ocasión. En el caso de Google Fotos, nos propone algo un poco diferente, y que añade una capa de versatilidad a este tipo de herramientas sobre el textil.
Lo que hace Google Fotos es analizar toda nuestra galería de fotos, y de ella extrae de forma independiente las prendas de ropa que aparecen a lo largo y ancho de todas esas fotos y vídeos que tenemos. Fotos será capaz de mostrar todas esas prendas de ropa que tenemos de manera independiente. Y a partir de ahí, lo más interesante, será que sea capaz de proponernos diferentes conjuntos en base al armario que realmente tenemos disponible, si es que conservamos esas prendas.
A partir de ahí, Google Fotos no tendrá por qué inventarse el conjunto ideal, sino proponernos uno real, que se puede extraer del armario de inmediato. Esto, desde luego, es una manera bastante original de usar la IA para mejorar nuestro aspecto en el día a día. La función, como no podía ser de otra forma, es capaz de generar con la IA de Gemini una recreación de ese conjunto con una foto de nuestra galería, para que veamos cómo nos queda realmente, basándose en nuestra autonomía real.
De momento, como suele ser habitual, esta función de armario virtual se está expandiendo de forma gradual, comenzando por Estados Unidos. Así que tocará esperar para verlo en acción en España. No obstante, como hemos visto últimamente, será una función disponible en principio solo para aquellos que cuentan con ls planes Pro de Google para disfrutar de su IA.
En cualquier caso, nos parece una forma brillante de sacarle partido a la IA gracias a una función que en este caso se vale de fotos reales para entender de qué ropa disponemos, y realmente cuáles son los conjuntos que podemos combinar en nuestro día a día. Ahora bien, no todos le sacaremos el mismo partido, porque de mis polos, camisas y pantalones, pocas combinaciones ganadoras se podrán hacer, esto será ideal para quienes tengan un armario variado y, sobre todo, muy fotografiado para poder llevarlo a la IA de los de Mountain View.
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