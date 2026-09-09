Una tormenta solar llega a la Tierra: ¿se podrán ver auroras boreales desde España?

La NOAA (la agencia científica del gobierno de los Estados Unidos) ha confirmado la llegada de una tormenta geomagnética de categoría G1, la más baja de la escala. El fenómeno podría prolongarse durante este miércoles 9 de septiembre.

La tormenta está relacionada con eyecciones de masa coronal producidas por el Sol los días 5 y 6 de septiembre, que han lanzado nubes de plasma y campos magnéticos en dirección a la Tierra. El Sol atraviesa actualmente una etapa de máxima actividad, lo que favorece este tipo de fenómenos.

¿Qué efectos puede tener?

Al tratarse de una tormenta G1, sus efectos serán previsiblemente menores. La NOAA contempla pequeñas fluctuaciones en las redes eléctricas, alteraciones en algunos satélites y la aparición de auroras en latitudes elevadas.

¿Se verán auroras en España?

Aunque las tormentas geomagnéticas pueden provocar auroras en latitudes poco habituales, en esta ocasión las posibilidades de observarlas desde España son muy bajas. El fenómeno será más visible en zonas próximas al óvalo auroral, como Islandia, el norte de Estados Unidos o algunas regiones del norte de Europa.

España ya pudo disfrutar de auroras boreales en ocasiones recientes debido a episodios de elevada actividad solar, pero para que vuelvan a ser visibles desde nuestro país sería necesaria una tormenta geomagnética bastante más intensa.