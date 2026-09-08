Oppo desvela oficialmente la espectacular cámara de su Oppo Find X10 Pro Max

Hemos hablado mucho de la cámara del futuro Oppo Find X10 Pro Max, un dispositivo que se espera sea el móvil más avanzado de la historia de la marca. Sobre todo en lo que dictamina si un móvil es realmente uno de los mejores del año, su cámara de fotos. Y este teléfono parece que va a estrenar una de las combinaciones de cámara más espectaculares que hayamos conocido nunca, y a día de hoy única. Sabíamos que estaría capitaneada por tres sensores de 200 megapíxeles, pero ahora conocemos estos con mucho más detalle.

Un tridente de sensores único

Hemos visto este año móviles con cámaras de dos sensores de 200 megapíxeles; normalmente suelen ser el sensor principal y el teleobjetivo. Si bien los sensores de esta resolución no tienen por qué ser automáticamente los mejores del mercado, sí que ofrecen una calidad notable y una capacidad especial para captar luz allá donde normalmente otros sensores flaquean. En esta ocasión, una nueva publicación nos ha mostrado la hoja de especificaciones del futuro Oppo Find X10 Pro Max, y lo mejor es que no es una filtración, sino información oficial proporcionada por ejecutivos de Oppo.

Concretamente, muestra un gráfico donde podemos ver que será el primer móvil con tres sensores de 200 megapíxeles. El primer sensor será el principal, con una apertura de f/1.5, y que será capaz de captar mucha luz, añadida al enorme tamaño de las capturas que puede hacer. Aquí la novedad es el ultra gran angular, que también cuenta con esta elevada resolución de 200 megapíxeles. Tiene un campo de visión de 124 grados, así como una apertura larga que aumenta la entrada de luz hasta un 102%.

Por último, tenemos el sensor telefoto de 200 megapíxeles, con una apertura de f/2.1 y una estabilización de imagen de grado profesional, para poder capturar las imágenes con muchos aumentos sin que salgan movidas, algo habitual cuando enfocamos lejos. Además, el ejecutivo de Oppo ha anunciado que el teléfono ofrecerá grabación de vídeo en 8K, la máxima resolución a la que podemos grabar actualmente en un smartphone.

Dentro de la misma publicación, podemos ver una frase reveladora sobre su lanzamiento, que, según la propia Oppo, se producirá a lo largo de este mes de septiembre, por lo que lo tenemos a la vuelta de la esquina.

¿Qué más esperamos de él?

Pues bien, Oppo sin duda está creando el que será su móvil más avanzado hasta la fecha. Para ello lo equipará con el nuevo procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro, el más potente de los asiáticos, y auténtico procesador de alta gama. Además, ofrecerá una pantalla con tecnología LPTO AMOLED, con una diagonal de 6,78 pulgadas, con resolución 2K y una tasa de refresco de 144 Hz. Por supuesto, estrenará la nueva interfaz de la marca, ColorOS 17, sobre el sistema operativo Android 17.