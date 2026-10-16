Aumentan los casos de COVID: los síntomas menos conocidos que también pueden aparecer

La tos, la fiebre y el dolor de garganta son algunos de los síntomas más conocidos de la COVID-19. Sin embargo, la infección también puede manifestarse de otras formas menos comunes que conviene conocerlas y prestar atención a su evolución.

Según el medio Mirror, una revisión científica estimó que alrededor del 11% presentaba algún síntoma ocular. Entre los más frecuentes estaban la sensación de sequedad o de tener algo dentro del ojo, el enrojecimiento, el lagrimeo y el picor. La conjuntivitis también figuraba entre las afecciones oculares descritas.

La conjuntivitis puede provocar que la parte blanca del ojo se vuelva rosada o roja, además de inflamación de los párpados, sensación de arenilla y secreción que puede dejar los ojos pegajosos, especialmente al despertarse. En algunos casos, estas molestias pueden aparecer junto a otros síntomas de la COVID-19 o antes que ellos.

Una mujer con el ojo rojo | iStock

No obstante, tener los ojos rojos o con secreción no significa necesariamente que se tenga COVID-19. Estos síntomas también pueden deberse a otras infecciones, alergias o irritaciones.

Para aliviar la irritación, se recomienda no frotarse los ojos, lavarse las manos con frecuencia y limpiar suavemente las secreciones con una gasa limpia. Si se utilizan lentes de contacto, es aconsejable dejar de llevarlas mientras persistan las molestias y consultar con un profesional sanitario.

Si aparece dolor ocular intenso, sensibilidad importante a la luz, cambios en la visión o un enrojecimiento muy marcado, es importante buscar atención médica. También conviene consultar si los síntomas empeoran o no mejoran.