Así ha cambiado Spotlight con el nuevo Siri en MacOS Golden Gate

Quizás una de las herramientas más usadas y populares entre los usuarios es Spotlight. La veterana app del ecosistema de Apple, la cual se concibió en su momento como motor de búsqueda, y que con el paso del tiempo se ha ido transformando en una potente herramienta de gestión y productividad. La última actualización de MacOs la ha convertido en un centro de mando inteligente. A continuación te contamos cómo ha cambiado.

Inteligencia artificial y la nueva era del acceso directo en Apple

Una transformación que cambia por completo su aspecto, dejando atrás las barras rígidas y tradicionales de búsqueda. Con un diseño mucho más fluido y limpio, a la altura de la estética Liquid Glass en la que tiene un aspecto mucho más moderno. Siendo ahora un panel dinámico y flotante, el cual nos ofrece una experiencia mucho más natural. Una interfaz que se adapta al usuario con accesos directos y categorías, con las que mejorar los flujos de trabajo.

Nuevo Spotlight de MacOS | TecnoXplora

Aunque lo que más llama la atención es la integración profunda de Apple Intelligence. Con un acceso directo a la nueva Siri, la cual está impulsada por el modelo de Google Gemini. Con el mensaje directo "busca o pregunta" invita al usuario a interactuar, redactando consultas en modo conversacional en el que podemos usar un lenguaje natural.

La integración de la inteligencia artificial transforma la experiencia, ya que no es un simple buscador con el que acceder solo a los archivos almacenados. Gracias a la comprensión del contexto personal, es capaz de cruzar los datos también en aplicaciones como Fotos, notas, mail o mensajes, y obtendremos respuestas precisas en tiempo real. Desde Spotlight tendremos acceso directo a esta sin necesidad de abrir y buscar en las app, ahorrándonos una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.

Permite hacer uso de la comprensión avanzada para no solo responder preguntas acerca de cualquier tema, sino que nos ofrece respuestas complejas y conocimiento general. La automatización de tareas es uno de sus puntos fuertes, gestionando acciones y atajos con los que aumentamos la velocidad de respuesta.

Desde este centro de acceso podemos dictar comandos complejos, planificar eventos o redactar textos con la ayuda de Siri, directamente desde su interfaz, por lo que todo el sistema de navegación queda unificado. Convirtiendo la herramienta de búsqueda en el punto de partida para interactuar con los dispositivos, más que como una simple herramienta. Lo que la convierte en un asistente cognitivo marcando un antes y un después.