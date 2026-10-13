Estas son las interesantes novedades de la última actualización de macOS 27

Apple sigue trabajando en la optimización de sus nuevos sistemas operativos, esto es el caso de MacOS Monterrey, también conocido como MacOS 27. Este continua con el despliegue de una nueva actualización la Versión 27.2 beta (26B5091g), en la cual encontramos ajustes en la interfaz y mejoras funcionales. A continuación, te contamos todo lo que nos ofrece esta nueva actualización

Novedades de la nueva actualización macOS Versión 27.2 beta

Estas actualizaciones suelen ser usadas por los desarrolladores para corregir errores y estabilizar los sistemas, mejorando el rendimiento. Esta última versión introduce modificaciones en la interfaz del usuario y sobre todo una actualización marcada por el impulso de Apple Intelligence en múltiples apartados del sistema operativo.

Actualizando MacOs Golden Gate | TecnoXplora

Una de las novedades es la incorporación de Siri en el Spotlight, de manera que podemos buscar información de cualquier tema o consultar datos personales en nuestro correo o mensajes, de forma rápida y sencilla. Además a través de la app de Siri, podemos mantener conversaciones con más fluidez, revirar historiales o retomar la consulta en cualquier momento gracias a la sincronización con iCloud. Más allá de realizar consultar, el asistente de Apple nos ayuda con la redacción de textos desde cero o sugerencias sobre algo ya escrito.

Otra de las novedades a destacar es la Inteligencia visual en pantalla, a través de un comando de teclado Comando-Mayúsculas-Barra espaciadora, podremos realizar preguntas a Siri acerca de lo que tenemos en una zona específica de la pantalla.

Aplicaciones como fotos, también han recibido funciones inteligentes avanzadas, con la que ahora podemos realizar un encuadre distinto una vez hemos tomado la imagen e incluso extender los márgenes de las tomas. Además de realizar modificaciones con Image Playground, para lo que usaremos descripciones de texto.

En lo que respecta al navegador, Safari cuenta con una sistema de organización automática de pestañas, agrupándolas por temas. Añade la función “notificarse” a través de la cual nos avisa de cambios concretos con bajadas de precios o reposición de stock. Al mismo tiempo que a partir de ahora podremos diseñar nuestra propias extensiones personalizadas usando lenguaje natural.

La app de atajos, al igual que sucede en iOS se actualiza para incluir una función inteligente a través de la cual solo tenemos que describir nuestras necesidades en un prompt para que diseñe y encadene los bloques para crear un flujo automatizado.

En lo que respecta al entorno Liquid Glass se han implementado mejoras en la legibilidad, gracias al nuevo deslizador que nos ayuda a ajustar la apariencia y efectos de transparencia. En la que encontramos además iconos y barras laterales más detallados, con barras de herramientas más uniformes.

La seguridad y el control parental también forman parte de nuestra nueva actualización en la que incluyen la navegación bajo permiso, lo que supone la solicitud de autorización para visitar nuevos sitios web. Así como nuevas herramientas para ayudarnos con las que administrar el acceso a aplicaciones, según horario y categoría. Además de incluir una mayor protección en los intercambios de mensajes en los chats.

Por último, cabe destacar las sugerencias automatizadas en el Finder, las cuales nos ayudan a nombrar archivos y carpetas en función de su contenido. Una actualización importante que incluye una serie de nuevas y mejoradas funcionalidades con las mejorar la estabilidad del sistema así como la experiencia de usuario.